Campuchia cấm lưu hành 3 loại sữa bột trẻ em do nguy cơ nhiễm độc tố

Ngày 27/1, Campuchia đã cấm bán và phân phối 3 loại sữa bột dành cho trẻ sơ sinh thuộc thương hiệu Babybio Optima 1 của Pháp, do lo ngại các sản phẩm này có thể bị nhiễm độc tố cereulide.

Theo thông báo của Tổng cục Bảo vệ người tiêu dùng, Cạnh tranh và Chống gian lận Campuchia (CCF), 3 sản phẩm bị cấm gồm: Babybio Optima 1 800g (số lô 894408), Babybio Optima 1 800g (số lô 900035) và Babybio Optima 1 400g (số lô 900932).

Theo CCF, cereulide là độc tố do vi khuẩn sinh ra, có thể gây buồn nôn, nôn mửa và đau bụng, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Cơ quan chức năng Campuchia đã yêu cầu các nhà phân phối, các cửa hàng và giới tiểu thương phối hợp thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên, đồng thời kêu gọi người tiêu dùng ngừng ngay việc mua và sử dụng sản phẩm.

Quyết định này được đưa ra sau khi công ty Comptoir Perfect Pharmed - nhà phân phối độc quyền sản phẩm Babybio tại Campuchia - thông báo rằng có khả năng một số lô sữa Babybio Optima 1 đang lưu hành trên thị trường chứa độc tố cereulide./.

