Cảnh báo hệ lụy từ việc "cày game" quá 10 giờ mỗi tuần

Việc chơi trò chơi điện tử hơn 10 giờ mỗi tuần có thể tác động tiêu cực đáng kể đến chế độ ăn uống, giấc ngủ và cân nặng của thanh niên. Đây là kết quả trong nghiên cứu mới do Đại học Curtin (Australia) dẫn đầu và được công bố trên Tạp chí khoa học Nutrition.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà nghiên cứu đã khảo sát 317 sinh viên tại 5 trường đại học của Australia, với độ tuổi trung bình 20.

Họ phân chia các đối tượng nghiên cứu thành 3 nhóm theo thời lượng chơi game, gồm nhóm thấp (dưới 5 giờ/tuần), nhóm trung bình (từ 5-10 giờ/tuần) và nhóm cao (trên 10 giờ/tuần).

Theo các nhà nghiên cứu, chất lượng chế độ ăn uống ở nhóm chơi game cường độ cao có sự sụt giảm và nhóm này cũng có tỷ lệ béo phì tăng cao.

Chỉ số khối cơ thể (BMI) trung bình của nhóm này ở mức 26,3 kg/m2, trong khi nhóm chơi game thấp và trung bình duy trì ở ngưỡng khỏe mạnh (lần lượt là 22,2 kg/m2 và 22,8 kg/m2).

Về giấc ngủ, mặc dù phần lớn sinh viên tham gia khảo sát đều gặp tình trạng khó ngủ, song nhóm có thời lượng chơi game ở mức trung bình và cao ghi nhận mức độ rối loạn giấc ngủ xấu hơn đáng kể.

Nghiên cứu không khẳng định chơi game là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vấn đề trên, nhưng đã chỉ ra một mô hình rõ ràng về mối liên hệ giữa chơi game quá mức và sự gia tăng các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe.

Theo các chuyên gia, việc dành quá nhiều thời gian cho trò chơi điện tử có thể lấn át các thói quen lành mạnh như ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và vận động cơ thể.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Mario Siervo tại Trường Sức khỏe Cộng đồng Curtin nhận định vấn đề cốt lõi nằm ở cường độ chơi game quá mức thay vì do chính trò chơi đó. Ông nhấn mạnh nhóm sinh viên chơi game hơn 10 giờ mỗi tuần có sự phân hóa rõ rệt so với các đối tượng khảo sát còn lại.

Giáo sư Siervo cho rằng mỗi giờ chơi game gia tăng hằng tuần đều tỷ lệ thuận với mức độ sụt giảm chất lượng dinh dưỡng, ngay cả sau khi đã loại trừ các biến số tác động như trạng thái tâm lý căng thẳng, hoạt động thể chất và các yếu tố lối sống khác.

Giáo sư Siervo và các cộng sự khuyến cáo giới trẻ cần xây dựng lộ trình sinh hoạt khoa học ngay trong giai đoạn sinh viên như nghỉ giải lao giữa các ván game, tránh chơi game muộn vào ban đêm và lựa chọn thực phẩm lành mạnh để cải thiện thể trạng./.

