Triển vọng điều trị bệnh Alzheimer bằng liệu pháp âm thanh không xâm lấn

Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc mới đây đã chứng minh rằng một liệu pháp âm thanh đơn giản có thể tạo ra những thay đổi sinh học đáng kể ở những con khỉ già, mang lại hy vọng mới về một phương pháp điều trị không xâm lấn cho bệnh Alzheimer.



Nghiên cứu này được tiến hành bởi các nhà nghiên cứu từ Viện Động vật học Côn Minh (KIZ) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc với 9 con khỉ vàng già, có não tự nhiên phát triển các mảng bám giống như bệnh Alzheimer.

Các nhà khoa học cho những con khỉ này được nghe một âm thanh 40 hertz, một âm trầm nằm trong phạm vi thính giác của con người, trong một giờ mỗi ngày trong một tuần.

Kết quả rất triển vọng, khi mật độ protein liên quan đến bệnh Alzheimer được thải ra thông qua dịch não tủy của khỉ tăng hơn gấp đôi ngay sau thời gian điều trị. Đáng chú ý, hiệu quả đào thải này vẫn duy trì sau 5 tuần kết thúc điều trị bằng biện pháp âm thanh này.



Đây là nghiên cứu đầu tiên về hiệu quả của liệu pháp âm thanh đối với bệnh Alzheimer ở các loài linh trưởng không phải con người. Trước đó, có nhiều nghiên cứu trên chuột đã cho thấy kích thích bằng sóng âm 40 hertz có thể giúp loại bỏ các protein độc hại liên quan đến bệnh Alzheimer khỏi não.



Hiện một số liệu pháp điều trị bằng thuốc cho bệnh Alzheimer đã được phê duyệt, song mức độ hiệu quả chưa cao, tiềm ẩn rủi ro như phù não và chi phí cao. Nếu được chứng minh hiệu quả, liệu pháp kích thích thính giác 40 Hz là một biện pháp can thiệp vật lý an toàn và chi phí thấp./.

10 dấu hiệu sớm cảnh báo bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ Thỉnh thoảng hay quên là điều bình thường khi chúng ta có tuổi, nhưng đôi lúc có thể là cảnh báo sớm của bệnh Alzheimer, vì thế cần phát hiện sớm để chủ động kiểm soát và làm chậm tiến triển của bệnh.