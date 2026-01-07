Bayer kiện các nhà sản xuất vaccine phòng COVID-19 xâm phạm sáng chế

Ngày 6/1, Tập đoàn Monsanto thuộc Bayer đã đệ đơn kiện các nhà sản xuất vaccine COVID-19 gồm Pfizer, BioNTech và Moderna lên Tòa án liên bang bang Delaware (Mỹ), cáo buộc nhóm doanh nghiệp này đã sử dụng trái phép công nghệ RNA thông tin (mRNA) của Bayer trong quá trình sản xuất vaccine.

Theo nội dung đơn kiện xâm phạm bằng sáng chế, Bayer cho rằng các doanh nghiệp nói trên đã sao chép công nghệ do Monsanto tiên phong phát triển từ những năm 80 của thế kỷ trước nhằm tăng cường tính ổn định của mRNA, giúp tạo ra các giống cây có khả năng kháng sâu bệnh tốt hơn. Theo đó, ba nhà sản xuất Pfizer, BioNTech và Moderna bị cáo buộc sử dụng công nghệ này để ổn định vật liệu di truyền trong vaccine phòng COVID-19.

Cùng ngày, Bayer cũng khởi kiện Johnson & Johnson trong một vụ kiện tương tự tại Tòa án liên bang bang New Jersey. Theo đó, Bayer cáo buộc một quy trình sản xuất dựa trên ADN mà Johnson & Johnson sử dụng cho vaccine của hãng này đã xâm phạm bằng sáng chế của Bayer.

Bayer khẳng định không tham gia phát triển vaccine phòng COVID-19 và không sản xuất hay kinh doanh bất kỳ loại vaccine nào.

Tập đoàn này yêu cầu bồi thường thiệt hại tài chính với số tiền chưa được tiết lộ, đồng thời nhấn mạnh không tìm cách ngăn cản các doanh nghiệp nêu trên tiếp tục sản xuất vaccine.

Các vụ kiện nêu trên của Bayer tiếp tục làm gia tăng các tranh chấp bằng sáng chế xoay quanh các loại vaccine phòng COVID-19 có doanh thu lớn, trong đó có vụ kiện đang diễn ra do Moderna khởi kiện Pfizer từ năm 2022.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Moderna cho biết doanh nghiệp này đã nắm được thông tin về vụ kiện và sẽ tiến hành các động thái tự bảo vệ trước pháp luật. Trong khi đó, đại diện của Pfizer, BioNTech và Johnson & Johnson hiện chưa đưa ra bình luận.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp, Pfizer và BioNTech thu về hơn 3,3 tỷ USD từ doanh số toàn cầu của vaccine Comirnaty trong năm 2024, trong khi Moderna đạt 3,2 tỷ USD từ vaccine Spikevax.

Trên thực tế, các khoản doanh thu này chỉ chiếm một phần nhỏ so với nguồn doanh thu trong giai đoạn cao điểm của đại dịch./.

