Phát hiện dấu tích đô thị cổ đại từ thế kỷ 6 trước Công nguyên tại Pakistan

Mới đây, các nhà khảo cổ học tại Pakistan đã tình cờ phát hiện dấu tích của một nền văn minh cổ đại với hình thức tổ chức chặt chẽ có niên đại từ thế kỷ 6 trước Công nguyên.

Phát hiện mang tính đột phá này được thực hiện trong quá trình khai quật tại di chỉ Bhir Mound, nằm gần thành phố cổ Taxila.

Theo các nhà khoa học, trong quá trình khai quật, những bằng chứng sớm về quy hoạch đô thị tại khu vực này đã dần lộ diện, trong đó có các con phố hẹp, khu nhà ở, giếng nước, công trình lưu trữ lương thực và nhiều công cụ phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Đáng chú ý, đô thị này hình thành và phát triển khác với trật tự hình học chặt chẽ của các thành phố xuất hiện ở giai đoạn sau, qua đó phản ánh cấu trúc nền tảng của đời sống cư dân thời kỳ đầu.

Thành phố cổ tọa lạc trên các tuyến giao thương huyết mạch nối với Trung Á và Afghanistan. Điều này lý giải vì sao các nhà khảo cổ đã tìm thấy một khối lượng lớn hiện vật độc đáo thuộc nhiều thời kỳ khác nhau.

Bhir Mound được xem là khu định cư cổ xưa nhất trong khu vực Taxila - nơi từng bị Alexander Đại đế chinh phục trong chiến dịch tiến quân vào Ấn Độ.

Di chỉ này hiện là một phần của Quần thể di tích Taxila, đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1980./.

