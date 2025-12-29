Ngành y tế đột phá trong khâu hoàn thiện thể chế giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2021-2025, hoạt động của ngành Y tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật nhất là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và đã có 5 Luật chủ chốt của ngành y tế đã được ban hành.

Trong giai đoạn 5 năm qua, Ngành y tế đã có nhiều đột phá trong khâu hoàn thiện thể chế giai đoạn 2021-2025.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác y tế 2025, định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2026 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề ra các giải pháp trọng tâm, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới diễn ra ngày 29/12 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, giai đoạn 2021-2025, hoạt động của ngành Y tế đã dần đi vào ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, nổi bật nhất là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế là khâu đột phá. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 5 Luật chủ chốt của ngành y tế đã được ban hành, gồm Luật Khám chữa bệnh năm 2023, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dược 2024, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT 2024 và năm 2025 có Luật Phòng bệnh, Luật Dân số vừa được Quốc hội thông qua.

Trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị ngành y tế cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về y tế, đặc biệt là Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 72; Có cơ chế, giải pháp hiệu quả huy động sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân, đẩy mạnh chuyển đổi số Y tế theo hướng đồng bộ, liên thông và chia sẻ dữ liệu dùng chung; coi dữ liệu ngành là nền tảng cốt lõi nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Ngành y tế cần tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống y tế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát. Bộ Y tế cần tiếp tục tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan để hoàn thành các hạng mục còn lại và các điều kiện cần thiết khác của công trình cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình thúc đẩy tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Lão Khoa để sớm đưa các bệnh viện đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân./.