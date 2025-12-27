Khai mạc trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27/12, tại Trung tâm hội nghị quốc gia ở Thủ đô Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025, với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng" đã khai mạc trọng thể.

Đây là sự kiện chính trị-xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025 và đề ra, phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; anh hùng, chiến sỹ thi đua, điển hình tiên tiến - những người đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và sức sáng tạo của con người Việt Nam.