Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nâng tầm tham mưu chiến lược, nghiên cứu

Sáng 26/12, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng chủ trì hội nghị: Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thái Thanh Quý, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Theo Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2025, với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế-xã hội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã tập trung triển khai các nhiệm vụ nhằm kịp thời tham mưu, đề xuất Lãnh đạo chủ chốt, với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, định hướng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, qua đó góp phần vào kết quả chung phát triển kinh tế-xã hội đất nước cũng như thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nổi bật, Ban đã chủ trì trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành 1 nghị quyết và 3 kết luận chỉ đạo về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Cụ thể gồm: Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày 20/8/2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Kết luận số 115-KL/TW, ngày 16/01/2025 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Kết luận số 203-KL/TW, ngày 4/11/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức 2 con số trong giai đoạn tới và tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 224-KL/TW, ngày 8/12/2025 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Năm 2025, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW; chủ động cải tiến phương pháp, cách thức làm việc thông qua việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống KPI để đánh giá, đo lường hiệu suất công việc của cá nhân, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Ban; tổ chức tốt các diễn đàn, hội thảo để tổng hợp thông tin, phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược của Ban.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thực hiện tốt các mục tiêu năm 2026; tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác chuyên môn; nghiên cứu, quán triệt và tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã có những đóng góp quan trọng giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội; từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần đưa đất nước ta đạt được những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội rất ấn tượng, trong đó nhiều nội dung nhiệm vụ mới, phát sinh, được bổ sung kịp thời, phù hợp tình hình thực tiễn trong nước và quốc tế.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư.

Trong 1 năm qua, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có 3 cuộc làm việc trực tiếp với Ban. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban nghiên cứu kỹ lưỡng, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện quyết liệt các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo.

Đồng chí đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm tham mưu chiến lược, nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích dự báo, nhất là trước những xu hướng lớn của thế giới, kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về kinh tế-xã hội; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Ban cần phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tổ chức, hướng dẫn, phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu mang tầm chiến lược; nâng cao chất lượng tổng kết các mô hình, điển hình; đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, nhất là về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết liên quan đến phạm vi nhiệm vụ được phân công, các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Nhấn mạnh yêu cầu công việc ngày càng cao, đồng chí mong muốn Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nâng cao hơn nữa tính chủ động, đi trước, nắm bắt tình hình để nghiên cứu, kịp thời tham mưu, đề xuất những giải pháp khả thi, hiệu quả, đột phá đối với những vấn đề mới, vấn đề khó, phức tạp, có tác động sâu rộng đến tiến trình phát triển của đất nước; tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

"Là Ban tham mưu chiến lược của Đảng, trước hết chúng ta phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức và kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Cán bộ, đảng viên của Ban phải là những người kiên định lập trường, tư tưởng; nắm chắc mọi chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là về phát triển kinh tế-xã hội; tiên phong đi đầu trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết chiến lược quan trọng," đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả hơn với các Ban Đảng Trung ương và các bộ, ngành, địa phương để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác sơ kết, tổng kết, tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế-xã hội, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng thời, cần phát huy vai trò trung tâm liên kết, cầu nối thông tin hai chiều giữa các địa phương, ngành và Trung ương nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và thực tiễn hóa các đề xuất chính sách của Ban...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các vụ, đơn vị trong Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức triển khai thực hiện để đạt được những kết quả cao nhất, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế-xã hội của Đảng.

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ nêu trong dự thảo báo cáo, các ý kiến góp ý tại hội nghị và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, ngay sau hội nghị, Ban sẽ tập trung hoàn thiện để chính thức ban hành Kế hoạch công tác năm 2026, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ đã đề ra./.

