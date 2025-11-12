Nhiệm vụ của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tại Kết luận số 203-KL/TW ngày 4/11/2025 của Bộ Chính trị, Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ cho Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại Kết luận số 203-KL/TW ngày 4/11/2025 của Bộ Chính trị, Bộ Chính trị giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp tục hướng dẫn tổng kết từ cơ sở Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 1/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số"; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các đề án, dự án cụ thể trên tất cả các lĩnh vực, trình Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (trường hợp hoàn thiện trước tiến độ, có thể trình Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV).

Bộ Chính trị giao các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội từ nay đến khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết mới về tăng trưởng, cần tiếp tục quán triệt, khẩn trương thể chế hóa, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, thực chất, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, kết luận, ý kiến của Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII về định hướng chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho phát triển kinh tế gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nghiên cứu, chắt lọc nội dung Đề án để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhất là những nội dung về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm thống nhất, đồng bộ./.