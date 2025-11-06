Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng với sự nhất trí cao nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.

Sau hai ngày làm việc, ngày 6/11, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành Phiên bế mạc.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ sau hai ngày làm việc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó: thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước; thống nhất nội dung các vấn đề chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Khái quát những kết quả chủ yếu và những nội dung công việc cần làm từ nay tới Hội nghị Trung ương lần thứ 15 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng với sự nhất trí cao nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xem xét bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét quyết định tại Hội nghị Trung ương lần thứ 15 sắp tới./.