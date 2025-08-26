Tiểu sử hoạt động Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị

Chiều 25/8/2025, tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 2275-QĐNS/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về việc đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương./.
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.