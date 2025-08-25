Chiều 25/8, tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên.

Cùng dự có các Bí thư Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Hồ Chí Minh và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Theo Quyết định số 2275-QĐNS/TW (ngày 22/8/2025), Bộ Chính trị quyết định đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Thanh Nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Nghị được giao trọng trách mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ Tiến sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng, đã kinh qua qua nhiều vị công tác tại Trung ương và địa phương; có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và công tác quản lý nhà nước, nhất là về lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực xây dựng, có phương pháp và tư duy làm việc khoa học, hiệu quả, sâu sát cơ sở.

Đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp trực tiếp vào kết quả chung của các cơ quan, đơn vị.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc quan trọng của Đảng về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.

Việc kịp thời kiện toàn nhân sự của Ban là rất cần thiết để đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các lĩnh vực chiến lược quan trọng.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tân Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác để cùng với cùng tập thể lãnh đạo Ban tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm tham mưu chiến lược, đề xuất Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế, định hướng chủ trương chiến lược, biện pháp, giải pháp lớn, quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp tục tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương; huy động trí tuệ của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành để tham mưu quyết sách có cơ sở khoa học và thực tiễn; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tham mưu có bản lĩnh, có tư duy chiến lược, chuyên môn sâu, có tinh thần sáng tạo và trách nhiệm cao để đáp ứng các nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc triển khai thực hiện các nghị quyết có liên quan đến phạm vi, nghiệp vụ được phân công.

Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng, tập thể lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cùng Trưởng Ban Nguyễn Thanh Nghị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng, tín nhiệm, phân công nhiệm vụ mới.

Đây là niềm vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề tại cơ quan có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, định hướng xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách chiến lược, biện pháp lớn quan trọng về kinh tế-xã hội.

Trong bối cảnh đất nước chuẩn bị sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, công tác hoạch định và tham mưu chính sách chiến lược của Ban đóng vai trò hết sức quan trọng cho quá trình phát triển nhanh, bền vững, lâu dài của đất nước.

Để đáp ứng yêu cầu công tác mới, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cam kết nỗ lực, quyết tâm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp cận, bắt tay ngay vào công việc; không ngừng phấn đấu học tập, nghiên cứu, rèn luyện, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, bản lĩnh công tác; đổi mới tư duy, hành động, cầu thị, lắng nghe, huy động các chuyên gia, nhà khoa học.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cùng với đó là phát huy tinh thần đoàn kết và trí tuệ tập thể, gắn bó, thống nhất và phối hợp chặt chẽ với các lãnh đạo và tập thể các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ.

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương: Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12/8/1976, dân tộc Kinh; Quê quán: tỉnh Cà Mau; vào Đảng ngày 26/01/1999; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. 12/2008-11/2011: Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học và Quan hệ quốc tế-Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ xây dựng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tháng 1/2011, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 11/2011-02/2014: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. 2/2014-10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. 10/2015-01/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. 1/2016-10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Kiên Giang; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 01/2016, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng. 10/2020-01/2021: Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự Đảng; Thứ Trưởng Bộ Xây dựng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tháng 01/2021, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 01/2021-04/2021: Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự Đảng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ngày 08/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 4/2021-01/2025: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Ban cán sự Đảng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 02/2025-8/2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 8/2025: Đồng chí được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

