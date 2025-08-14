Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 3/2025/NQ-CP ngày 14/8/2025 về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Nghị quyết này quy định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với các dự án tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội theo quy định của Luật Đầu tư; Dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thực hiện theo phương thức đối tác công tư. Các dự án liên quan tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Nghị quyết này áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc thực hiện các dự án trên.

Nghị quyết này quy định cơ chế, chính sách đặc thù về: đầu tư, xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư và quy hoạch, môi trường, đất đai.

Cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư

Nghị quyết nêu rõ, các dự án quy định ở trên được thực hiện các thủ tục về điều chỉnh quy hoạch, khởi công xây dựng công trình đồng thời với thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư, chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; chịu trách nhiệm hoàn thiện các điều kiện về khởi công xây dựng công trình các dự án quy định ở trên theo quy định của pháp luật trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày khởi công.

Bộ Công an quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật về đấu thầu trước khi Quốc hội quyết nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đồng thời, Bộ Công an chuyển giao nguyên trạng diện tích đất và các hạng mục công trình đã đầu tư (sau đây gọi là tài sản) đối với Dự án đầu tư xây dựng Sân bay Gia Bình cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh bàn giao nguyên trạng các tài sản này cho nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Gia Bình chịu trách nhiệm hoàn trả các chi phí Bộ Công an đã thực hiện cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và chi phí Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện để thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định của pháp luật.

Dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự án không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về PPP.

Việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được thực hiện như quy định đối với dự án đầu tư công đặc biệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án được áp dụng theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và được xác định trong quyết định phê duyệt dự án.

Bộ Công an là cơ quan chủ quản đồng thời là cơ quan có thẩm quyền của dự án, chịu trách nhiệm chuẩn bị dự án, ký kết hợp đồng dự án và cân đối, bố trí vốn để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo nội dung hợp đồng BT đã ký.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an để bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và là đối tượng thụ hưởng tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị quyết, các dự án sau đây được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất: Dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Nghị quyết cũng nêu rõ: Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 3 dự án trên được áp dụng theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và được xác định trong quyết định phê duyệt dự án.

Các dự án không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về PPP. Quyết định phê duyệt dự án là căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh là cơ quan có thẩm quyền của các dự án, chịu trách nhiệm chuẩn bị dự án, quyết định lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng dự án và cân đối, bố trí quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo Hợp đồng BT đã ký.

Cơ chế, chính sách đặc thù về quy hoạch, môi trường, đất đai

Nghị quyết nêu: Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt và Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt được điều chỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn, phê duyệt điều chỉnh theo quy định tại Điều 54a Luật Quy hoạch và không phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.

Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan được điều chỉnh đồng thời với điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khi lập, thẩm định, chấp thuận, phê duyệt, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án được hưởng chính sách, cơ chế đặc thù theo quy định ở trên, cơ quan có thẩm quyền được quyết định các nội dung khác với quy hoạch, kế hoạch có liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch có liên quan. Sau khi dự án được phê duyệt, các quy hoạch, kế hoạch có liên quan phải được kịp thời rà soát, điều chỉnh, cập nhật và công bố.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh căn cứ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết của các dự án (Dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình) được điều chỉnh theo quy định ở trên để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất; được sử dụng chỉ tiêu đất trồng lúa theo nhu cầu của các dự án để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 14/8/2025 đến khi các dự án được hưởng cơ chế, chính sách đặc thù hoàn thành./.

