Phê duyệt lập điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không Gia Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với phạm vi ranh giới nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Gia Bình là khoảng 1.960ha và khu vực lân cận; bố trí không gian hợp lý để bảo đảm khả năng phát triển của Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình; đáp ứng hoạt động phục vụ chuyên cơ, phù hợp với nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa; nghiên cứu đề xuất lộ trình đầu tư phù hợp.

Các nội dung chủ yếu của nhiệm vụ lập quy hoạch gồm: khảo sát, điều tra, thu thập các số liệu cần thiết phục vụ công tác lập điều chỉnh quy hoạch; cập nhật các quy hoạch của địa phương có liên quan đến kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình; nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch để bổ sung nhu cầu sử dụng đất nhằm bảo đảm khả năng phát triển dài hạn của cảng; ước toán tổng mức đầu tư theo nhu cầu phát triển của cảng, đề xuất phương án phân kỳ đầu tư phù hợp.

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất Bộ Xây dựng phương án cắm mốc giới quy hoạch sau khi quy hoạch được phê duyệt để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quản lý ranh giới cảng hàng không theo quy định.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Cục Hàng không sẽ điều chỉnh công suất khai thác của Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh). Vùng trời Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình nằm gần vùng trời kiểm soát tiếp cận của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (khoảng cách giữa 2 cảng hàng không chỉ khoảng 43km).

Do năng lực tổng thể của vùng trời xác định là hữu hạn, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho rằng việc bổ sung, điều chỉnh tăng công suất của Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình không làm tăng năng lực tổng thể của vùng trời dùng chung mà sẽ yêu cầu giảm công suất tương ứng của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và phải thực hiện tái phân bổ lưu lượng khai thác giữa hai sân bay.

Cụ thể, đối với Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình điều chỉnh thời kỳ 2021-2030 có công suất dự kiến khoảng 30 triệu hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 có công suất dự kiến khoảng 50 triệu hành khách/năm. Đối với Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài điều chỉnh thời kỳ 2021-2030 có công suất dự kiến khoảng 35 triệu hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 có công suất dự kiến khoảng 60 triệu hành khách/năm./.

Sân bay Nội Bài sẽ giảm công suất khai thác bay khi có Sân bay Gia Bình Cục Hàng không Việt Nam cũng sẽ thực hiện điều chỉnh công suất tương ứng của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài tại quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay ngay sau khi có Sân bay Gia Bình.