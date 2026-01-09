Hà Nội tổ chức giao thông tại nút giao Kim Mã-Giang Văn Minh

Ngày 9/1, trên cơ sở thống nhất liên ngành và phương án đề xuất của Ban duy tu các công trình giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án tổ chức giao thông tại nút giao Kim Mã-Giang Văn Minh, nhằm giảm thiểu ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông. Thời gian thực hiện trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 11/1 đến ngày 11/4.

Cụ thể, tại nút giao Kim Mã-Giang Văn Minh tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu giao thông; Tổ chức giao thông cho các phương tiện được phép rẽ phải liên tục theo hướng từ Giang Văn Minh ra Kim Mã (đi trung tâm thành phố).

Đồng thời, Sở Xây dựng Hà Nội cũng thông báo cấm các phương tiện rẽ trái từ Kim Mã vào Giang Văn Minh và cấm phương tiện quay đầu trên đường Kim Mã (theo cả 2 hướng). Các phương tiện có nhu cầu rẽ trái và quay đầu tại nút đi theo hướng đi thẳng qua nút và quay đầu tại các điểm mở dải phân cách lân cận trên đường Kim Mã.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, điều chỉnh vạch sơn, thu hồi dải phân cách giữa cho phù hợp theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại thông báo trên.

Ngoài ra, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông, Công an thành phố điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Kim Mã-Giang Văn Minh và các nút lân cận cho phù hợp với phương án thí điểm và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh thí điểm tổ chức giao thông.

Cùng với đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông khảo sát đề xuất phương án xén hè mở rộng mặt đường góc hè Giang Văn Minh-Kim Mã (cổng Nhà hát chèo Việt Nam); theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng giao Phòng Kiểm tra giao thông vận tải phối hợp hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông trong thời gian đầu thực hiện phương án thí điểm tổ chức giao thông;

Phòng Kiểm tra giao thông vận tải phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố khôi phục lại hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Kim Mã-Giang Văn Minh theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại thông báo trên; Tổ chức điều chỉnh pha đèn tại trung tâm nút giao và các nút lân cận cho phù hợp với lưu lượng phương tiện sau khi thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông;

Song song với đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao; Bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Ủy ban Nhân dân Phường Ba Đình chỉ đạo lực lượng chức năng bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận./.

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Giải Phóng-Nguyễn Hữu Thọ từ 10/1 Hà Nội thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Giải Phóng-Nguyễn Hữu Thọ từ ngày 10/1 để giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.