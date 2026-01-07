Huế chuẩn bị xây dựng 4 cây cầu trên sông Hương và vượt phá Tam Giang

Thành phố Huế đã và đang chuẩn bị đầu tư xây dựng thêm 4 cây cầu, bao gồm 1 cầu trên sông Hương và 3 cầu vượt phá Tam Giang, nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng, tăng kết nối vùng, tạo điểm nhấn cảnh quan và mở rộng không gian phát triển.

Theo đó, Dự án cầu qua Cồn Hến ở trung tâm thành phố Huế, dự kiến khởi công cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027; phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2028 hoặc đầu năm 2029.

Cây cầu này không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông mà còn góp phần chỉnh trang, mở rộng không gian đô thị trung tâm, tăng cường kết nối hai bờ sông Hương. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng; chiều dài cầu và đường toàn tuyến 2,76km, trong đó hạng mục cầu qua Cồn Hến gồm 2 cầu với tổng chiều dài khoảng 400m,

Kiểm tra, khảo sát thực địa vị trí xây dựng cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu; Dự án đường Nguyễn Hoàng và tuyến đường vành đai 3 vào ngày 5/1, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung yêu cầu các đơn vị triển khai phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ đã đề ra, tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng.

Cồn Hến nằm giữa sông Hương đoạn qua trung tâm thành phố Huế. Hiện nay, Phú Lưu là cầu duy nhất để lưu thông đường bộ qua khu vực Cồn Hến, từ phía bờ Nam sông Hương. Cây cầu này được xây dựng từ năm 1967, chỉ dài hơn 100m, rộng hơn 3m và đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi lũ sông Hương dâng cao, cầu Phú Lưu phải cấm lưu thông, khiến Cồn Hến bị cô lập.

Thành phố Huế cũng đang chuẩn bị đầu tư xây dựng 3 cầu vượt phá Tam Giang gồm, cầu nối xã Phú Vang với xã Phú Vinh, cầu Hà Trung nối xã Phú Vang với xã Vinh Lộc, cầu Vĩnh Tu nối xã Quảng Điền với phường Phong Quảng. Các cây cầu này sẽ giúp tăng kết nối vùng ven biển, vùng bãi ngang, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch biển, đầm phá.

Cụ thể, cầu qua phá Tam Giang nối xã Phú Vang với xã Phú Vinh, đã được đưa vào danh mục dự án triển khai đầu tư giai đoạn 2026 – 2030, tổng mức vốn khoảng trên 1.023 tỷ đồng. Cây cầu này có chiều dài khoảng 3km bao gồm cầu qua phá Tam Giang dài khoảng 1,4km, rộng 15,5m và đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 1,6km, mặt cắt ngang 26m.

Cầu Hà Trung nối xã Phú Vang với xã Vinh Lộc, cũng đã được đưa vào danh mục triển khai đầu tư trong giai đoạn từ năm 2026 - 2030 với tổng vốn dự kiến 950 tỷ đồng.

Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tu nối xã Quảng Điền với phường Phong Quảng, có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.500 tỷ đồng, Dự án này đang trong quá trình xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư. Cầu Vĩnh Tu dự kiến được xây dựng có chiều dài khoảng 3,24km, trong đó phần cầu dài 2,36km, còn lại là tuyến đường dẫn hai đầu cầu; mặt cắt ngang cầu và đường dẫn rộng 15,5m.

Tam Giang - Cầu Hai của thành phố Huế là hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, với diện tích mặt nước khoảng 216km2, tổng chiều dài gần 70km./.

Huế dự kiến đầu tư 2.200 tỷ đồng xây dựng cầu qua Cồn Hến trên sông Hương Vào mùa mưa lũ, nước sông Hương chảy xiết người dân không dám đi lại. Nguyện vọng của người dân là sớm xây dựng cầu Phú Lưu mới. Khi xây dựng cầu Phú Lưu mới cần kết nối đôi bờ Bắc-Nam sông Hương.