Năm 2025, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 27,4%

Năm 2025, cả nước có 195.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 24,1%) và 102.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 34,3%), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên 297.400 doanh nghiệp, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2024./.