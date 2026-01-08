Năm 2025, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 27,4%

Năm 2025, cả nước có 195.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 24,1%) và 102.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 34,3%), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên 297.400 doanh nghiệp, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2024./.
Gần 178.000 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký tăng 20,9%
Tính chung 11 tháng, cả nước ghi nhận gần 178.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tổng số vốn đăng ký đạt 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động.