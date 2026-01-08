Kinh tế

Kinh doanh

Năm 2025, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 27,4%

Năm 2025, cả nước có 195.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 24,1%) và 102.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 34,3%).

2026-1-6-doanh-nghiep-moi-2025-ruby.jpg

Năm 2025, cả nước có 195.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 24,1%) và 102.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 34,3%), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên 297.400 doanh nghiệp, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Doanh nghiệp #Thành lập mới #Kinh tế
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục