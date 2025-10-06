Hơn 231 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, quay lại hoạt động kể từ đầu năm

Ngày 6/10, Cục Thống kê đã công bố tình hình đăng ký doanh nghiệp trong chín tháng của năm 2025, cho thấy những tín hiệu tích cực về sự phục hồi và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp.

Cụ thể, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 231,3 nghìn, tăng mạnh 26,4% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân mỗi tháng có 25,7 nghìn doanh nghiệp gia nhập hoặc tái gia nhập thị trường.

Riêng trong tháng Chín, cả nước ghi nhận 16,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 165,7 nghìn tỷ đồng và 97 nghìn lao động. Mặc dù có sự giảm nhẹ so với tháng Tám, nhưng so với cùng kỳ năm trước, con số này tăng trưởng ấn tượng 49,8% về số doanh nghiệp, 78,6% về vốn đăng ký và 53,9% về số lao động. Theo đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp trong tháng Chín đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, tháng Chín cũng chứng kiến 10,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng mạnh 65,7% so với cùng kỳ năm 2024, điều này cho thấy niềm tin kinh doanh đang dần được củng cố.

(Nguồn: Cục Thống kê)

Tính chung chín tháng, cả nước có 145 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số vốn đăng ký đạt 1,420 triệu tỷ đồng, tăng 22,6% và tổng số lao động đăng ký là 874 nghìn người, tăng 18,9%. Trong đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 3,1%.

Bên cạnh vốn đăng ký mới, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong chín tháng đạt 4,72 triệu tỷ đồng, tăng tới 104,3% so với cùng kỳ năm 2024. riêng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đã đạt 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 186,5%.

Sự kết hợp giữa doanh nghiệp thành lập mới và 86,4 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 41,3%) đã tạo nên một “dòng chảy” tích cực trong nền kinh tế, nâng tổng số doanh nghiệp gia nhập thị trường lên hơn 231,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo khu vực kinh tế, ngành dịch vụ tiếp tục là lĩnh vực thu hút nhiều doanh nghiệp thành lập mới nhất trong chín tháng với 111,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 20,4% so với cùng kỳ. Khu vực công nghiệp và xây dựng có 32,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 14,5%. Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 1.332 doanh nghiệp, tăng 10,6%.

Mặc dù có nhiều tín hiệu khởi sắc, song thách thức vẫn tồn tại với một số lượng đáng kể doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tính chung chín tháng, cả nước có 99,5 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 14,5% so với cùng kỳ), 53,2 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (giảm 13,5%) và 22,3 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 45,0%). Bình quân mỗi tháng có 19,4 nghìn doanh nghiệp rời bỏ thị trường.

Khảo sát từ Cục Thống kê về điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 3 cho thấy tâm lý tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. Báo cáo ghi nhận có 33,6% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý 2, 44,2% nhận định ổn định và 22,2% gặp khó khăn.

Dự kiến quý 4, niềm tin của doanh nghiệp tiếp tục được củng cố. Cụ thể, 40,8% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt lên so với quý 3 và 41,7% cho rằng sẽ ổn định, trong khi chỉ 17,5% dự báo khó khăn hơn. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thể hiện sự lạc quan nhất với 83,2% dự báo tốt hơn hoặc ổn định.

Về khối lượng sản xuất, 35% số doanh nghiệp đánh giá tăng trong quý 3 và 39,9% dự báo tăng trong quý 4. Về đơn đặt hàng, 31,1% số doanh nghiệp có đơn hàng cao hơn trong quý 4 và 38% dự kiến tăng đơn hàng trong quý 4. Đặc biệt là đối với đơn đặt hàng xuất khẩu, 26,2% số doanh nghiệp ghi nhận tăng trong quý 3 và 32,3% dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới trong quý 4./.

