Sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 9,1%, chế biến-chế tạo tiếp tục bứt phá

Ngày 6/10, Cục Thống kê công bố tình hình sản xuất công nghiệp trong chín tháng của năm 2025. Tính chung giai đoạn này, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Nổi bật là ngành công nghiệp chế biến-chế tạo ghi nhận mức tăng trưởng 10,4%, cao nhất kể từ năm 2020 đến nay, thể hiện vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành.

Theo báo cáo, chỉ số sản xuất công nghiệp quý 3 đạt mức tăng trưởng ấn tượng 10% so với cùng kỳ năm trước. Sự bứt phá này xuất phát từ việc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất phục vụ xuất khẩu trước khi Hoa Kỳ áp dụng mức thuế quan mới. Bên cạnh đó, sự khởi sắc của hoạt động khai khoáng và sản xuất điện cũng ghi nhận trong những tháng gần đây. Cụ thể, công nghiệp chế biến-chế tạo tăng 10,2%, ngành khai khoáng tăng 8,2%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,8% và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,3%.

Tính chung chín tháng, IIP ước tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn mức tăng 8,4% của cùng kỳ năm 2024). Trong đó, ngành chế biến-chế tạo với mức tăng 10,4% (cùng kỳ năm 2024 tăng 9,6%) và đóng góp tới 8,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung, thể hiện vị thế là đầu tàu tăng trưởng. Theo Cục Thống kê, mức tăng 10,4% này là con số cao nhất được ghi nhận trong chín tháng các năm từ 2020 đến 2025.

Bên cạnh đó, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,1%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,8%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm và ngành khai khoáng tăng 0,1%, đóng góp 0,01 điểm phần trăm.

Phân tích sâu vào các ngành công nghiệp trọng điểm cấp II, Cục Thống kê cho chỉ ra sự tăng trưởng diễn ra ở nhiều lĩnh vực quan trọng trong chín tháng, dẫn đầu là sản xuất xe có động cơ với mức tăng 26%. Tiếp theo là sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 17,3%, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 15,6%, sản xuất trang phục tăng 13,5% và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 12,7%.

Nhiều ngành khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai con số, như sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (12,5%), sản xuất kim loại (11,3%), sản xuất chế biến thực phẩm (10,6%), sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (10,4%), sản xuất giấy và chế biến gỗ (cùng tăng 10,3%). Trong khi đó, sản xuất đồ uống chỉ tăng 3,8% và khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 4,7%.

Tình hình sản xuất công nghiệp chín tháng cũng cho thấy sự lan tỏa tích cực ở cả 34 địa phương. Trong đó, nhiều địa phương đạt mức tăng khá cao nhờ sự đóng góp của ngành công nghiệp chế biến-chế tạo và sản xuất, phân phối điện. Điển hình như Quảng Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình ở nhóm chế biến, chế tạo hay Huế, Nghệ An ở nhóm sản xuất và phân phối điện.

Về tình hình tiêu thụ, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng Chín tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung chín tháng, chỉ số tiêu thụ tăng 9,1%.

Bên cạnh đó, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 30/9 ước tăng 4,9% so với tháng Tám và tăng 13,3% so với cùng thời điểm năm trước. Tỷ lệ tồn kho bình quân chín tháng là 82,3%.

Sự khởi sắc của sản xuất công nghiệp cũng tác động tích cực đến thị trường lao động. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/9 tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 4,5% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ghi nhận mức tăng lao động cao nhất với 5,2% so với cùng thời điểm năm trước. Xét theo ngành, lao động trong ngành chế biến-chế tạo tăng 4,7%, phản ánh nhu cầu nhân lực để đáp ứng đà tăng trưởng mạnh mẽ của ngành này./.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong chín tháng đạt trên 680 tỷ USD Hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam trong chín tháng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển của nền kinh tế.