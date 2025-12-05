VN-Index tăng nhờ cổ phiếu bluechip, thị trường phân hóa rõ ràng

Bước vào phiên sáng 5/12, lực kéo mạnh từ VIC ngay khi mở cửa đã đưa VN-Index áp sát 1.760 điểm.

Tuy nhiên, diễn biến tăng điểm không lan tỏa khi đa số cổ phiếu trên bảng điện HOSE chìm trong sắc đỏ.

Khi VIC hạ nhiệt nhẹ và nhóm bluechip tiếp tục chịu áp lực bán, VN-Index lùi dần về vùng 1.745 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch.

Quãng thời gian còn lại của phiên sáng không có nhiều thay đổi, chỉ số chủ yếu đi ngang trong trạng thái thiếu đồng thuận.

Cuối phiên sáng, HOSE ghi nhận 85 mã tăng và 204 mã giảm. VN-Index tăng 8,03 điểm, lên 1.745,27 điểm.

Thanh khoản tiếp tục là điểm trừ lớn với hơn 271,6 triệu đơn vị, giá trị 8.691 tỷ đồng, giảm lần lượt 35% và 28% so với sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đạt gần 309 tỷ đồng.

VIC vẫn là tâm điểm khi tăng 6,82% lên 142.600 đồng, khớp hơn 5,46 triệu đơn vị và trở thành nhân tố chính kéo chỉ số.

Các bluechip khác hỗ trợ yếu ớt, chỉ có VHM, BID, VNM tăng nhẹ; STB và TPB đứng tham chiếu. Ngược lại, sắc đỏ chiếm áp đảo nhưng mức giảm không sâu, với VJC giảm mạnh 2,8%.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ xuất hiện vài điểm sáng với VPS, VSI, HII, ABS tăng kịch trần; SMC, HID, TAL, EVG, TNI tăng khá tốt.

Cổ phiếu TLG gây chú ý khi tăng 3,6%, khớp hơn 1,1 triệu đơn vị nhờ thông tin Tập đoàn KOKUYO (Nhật Bản) muốn nâng sở hữu lên hơn 65%.

Ở chiều giảm, áp lực bán giá thấp không lớn, chỉ một số mã như ACL, HAP, DCL giảm quanh 4%, song thanh khoản thấp.

Trên HNX, áp lực bán gia tăng khiến chỉ số quay đầu giảm 0,68 điểm còn 261,63 điểm. Thanh khoản hơn 30 triệu đơn vị, giá trị 519,6 tỷ đồng.

Nhiều mã giao dịch sôi động lại đồng loạt giảm, trong đó GKM và DDG giảm sàn.

UPCOM-Index cũng lùi nhẹ 0,23 điểm về 120,71 điểm. Cổ phiếu nhỏ HTP nổi bật với mức tăng kịch trần 12,5% và nằm trong nhóm thanh khoản cao nhất sàn.

Ngoài ra, G36, DGT, PVX, PIV đồng loạt tăng tích cực, trong khi AAH dẫn đầu thanh khoản với 2,81 triệu đơn vị.

Nhìn chung, phiên sáng 5/12 cho thấy thị trường vẫn phụ thuộc lớn vào nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là VIC, trong khi mặt bằng chung thiếu lan tỏa và thanh khoản tiếp tục suy yếu.

Sự phân hóa mạnh ở nhóm bluechip cùng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến xu hướng ngắn hạn chưa thực sự bền vững.

Diễn biến phiên chiều sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác lập lại trạng thái thị trường, đặc biệt nếu dòng tiền có dấu hiệu cải thiện hoặc xuất hiện thêm lực kéo từ các mã vốn hóa lớn./.

