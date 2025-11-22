Nasdaq Composite tiếp tục tuần giảm thứ ba, Dow Jones và S&P 500 cũng lao dốc

Cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều ghi nhận mức giảm trong tuần này do lo ngại về định giá công nghệ cao, trong đó chỉ số Nasdaq Composite đã giảm tuần thứ ba liên tiếp, đánh dấu chuỗi giảm điểm tính theo tuần dài nhất kể từ tháng 3/2025.

Chỉ số này hiện đã giảm 7% so với mức cao nhất trong tháng 10/2025.

Khép lại tuần này, chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,7%. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones giảm 1,9% còn chỉ số S&P 500 giảm khoảng 2%.

Chốt phiên cuối tuần 21/11, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh, khi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 195,04 điểm, tương đương 0,88%, lên 22.273,08 điểm khi đóng cửa phiên giao dịch 21/11. Chỉ số Dow Jones chốt phiên cuối tuần tăng 493,3 điểm, tương đương 1,08%, lên 46.245,56 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 64,2 điểm, tương đương 0,98%, lên 6.602,96 điểm.

Trong phiên cuối tuần, giá cổ phiếu của tập đoàn sản xuất chip Nvidia có thời điểm tăng vọt sau khi các nguồn tin thân cận cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét việc bật đèn xanh cho việc bán chip trí tuệ nhân tạo H200 của công ty này cho Trung Quốc.

Tuy nhiên, cổ phiếu Nvidia kết thúc phiên giảm 1% và giảm 5,9% trong cả tuần, mặc dù doanh nghiệp công nghệ hàng đầu này đã báo cáo kết quả kinh doanh quý mạnh mẽ vào cuối ngày 19/11 và đưa ra dự báo tích cực.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng đi lên trong phiên 19/11 khi chờ báo cáo lợi nhuận từ Nvidia. Khép phiên này, chỉ số Dow Jones tăng 0,1% lên 46.138,77 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên 6.642,19 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite cũng tiến 0,6% lên 22.564,23 điểm.

Trái lại trong phiên 20/11, thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống do số liệu việc làm vừa công bố khiến nhà đầu tư ít kỳ vọng hơn vào việc Fed giảm lãi suất, trong khi nỗi lo về bong bóng AI vẫn chưa hạ nhiệt.

Chỉ số Dow Jones khép phiên giảm 0,8% xuống 45.752,26 điểm, chỉ số S&P 500 cũng giảm 1,6%, xuống 6.538,76 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite giảm mạnh nhất, mất 2,2% xuống 22.078,05 điểm.

Xu hướng giảm cũng diễn ra với các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ trong phiên 18/11, khi nhóm cổ phiếu công nghệ lớn chịu áp lực từ lo ngại về định giá.

Phiên này đánh dấu bốn phiên giảm điểm liên tiếp của chỉ số S&P 500, chuỗi ngày giảm điểm dài nhất trong ba tháng.

Các chỉ số chốt phiên 17/11 giảm điểm mạnh, khi các nhà đầu tư chờ kết quả kinh doanh quý từ các nhà bán lẻ và tập đoàn sản xuất chip Nvidia cũng như báo cáo việc làm của Mỹ bị trì hoãn từ lâu sẽ được công bố trong tuần.

Chủ tịch Fed New York John Williams, một thành viên bỏ phiếu của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, cho biết Fed vẫn có thể cắt giảm lãi suất "trong ngắn hạn" mà không gây rủi ro cho mục tiêu lạm phát.

Điều này đã làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12/2025, ngay cả khi các nhà hoạch định chính sách khác vẫn khẳng định rằng chi phí đi vay nên được giữ ổn định trong thời điểm hiện tại.

Theo các chuyên gia kinh tế, các quan chức Fed hiện đang bất đồng sâu sắc về tình hình nền kinh tế và việc liệu lạm phát dai dẳng hay tình trạng việc làm yếu kém có phải là mối đe dọa lớn hơn hay không.

Trong một số bài phát biểu tuần qua, một số nhà hoạch định chính sách đã bày tỏ mối lo ngại lớn hơn về lạm phát dai dẳng.

Trong khi đó, một số nhà hoạch định chính sách khác lại quan tâm nhiều hơn đến tình trạng "tuyển dụng ít, sa thải ít" có thể trở nên tồi tệ hơn và tình trạng sa thải sẽ lan rộng hơn.

Sự bất đồng quan điểm trong ủy ban thiết lập lãi suất gồm 19 thành viên của Fed phản ánh một triển vọng kinh tế vô cùng bất ổn do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm trí tuệ nhân tạo và những thay đổi trong chính sách nhập cư và thuế.

Việc Fed cắt giảm lãi suất ít hơn có thể khiến chi phí vay mua nhà và ô tô tăng cao. Theo các cuộc thăm dò, chi phí thế chấp và vay mua ôtô đắt đỏ hơn góp phần vào quan điểm của nhiều người rằng chi phí sinh hoạt đang quá cao.

Một số nhà quan sát Fed cho rằng có khả năng số ý kiến phản đối sẽ cao bất thường tại cuộc họp ngày 9-10/12, bất kể Fed có hạ lãi suất hay không.

Nhà phân tích Krishna Guha tại công ty tư vấn Evercore ISI nhận định có thể quyết định cắt giảm lãi suất có 4-5 ý kiến phản đối, trong khi quyết định giữ nguyên lãi suất có thể có 3 ý kiến phản đối.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đang nhận định khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 là gần 72%, tăng so với mức 39,1% trong phiên trước.

Nhà chiến lược đầu tư tại công ty dịch vụ tài chính Baird ở Louisville, Kentucky, Ross Mayfield, cho rằng động lực lớn nhất hiện nay là gia tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất.

Theo số liệu mới công bố hôm 19/11 của Bộ Thương mại Mỹ, kim ngạch xuất khẩu của Mỹ hầu như không tăng trong tháng 8/2025, nhích 0,1% lên 280,8 tỷ USD.

Do nhập khẩu giảm mạnh, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ trong tháng cũng thu hẹp gần 24%, xuống còn 59,6 tỷ USD so với tháng 7/2025.

Bộ số liệu xuất nhập khẩu tháng 8/2025 - bị trì hoãn hơn một tháng do Chính phủ Mỹ đóng cửa - cho thấy bức tranh đầu tiên về dòng chảy thương mại sau khi ông Trump áp dụng một hệ thống thương mại mới cho Mỹ.

Trong khi đó, dữ liệu công bố ngày 20/11 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã tăng trong tháng 9/2025, ngay cả khi các nhà tuyển dụng tạo thêm nhiều việc làm hơn dự kiến của những nhà kinh tế.

Báo cáo việc làm này đã bị trì hoãn do tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài./.

Thị trường chứng khoán châu Á nối gót đà giảm của Phố Wall Trong phiên sáng 21/11, tại châu Á, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) giảm 1,8%, nâng mức giảm chung cả tuần lên 3% - mạnh nhất kể từ đầu tháng 4/2025.