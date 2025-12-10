Phố Wall biến động trái chiều trước thềm quyết sách của Fed

Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 9/12, khi nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), dù thị trường vẫn kỳ vọng ngân hàng này sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tuần này.

S&P 500 giảm nhẹ trong phiên, và JPMorgan trở thành cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên chỉ số này sau cảnh báo chi phí tăng mạnh trong năm 2026.

Kết thúc phiên này, chỉ số Dow Jones giảm 179,03 điểm (0,38%) xuống 47.560,29 điểm; S&P 500 mất 6 điểm (0,09%) còn 6.840,51 điểm; Nasdaq Composite tăng 30,58 điểm (0,13%) lên 23.576,49 điểm.

Fed đã bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày từ ngày 9/12, với dự báo rộng rãi rằng ngân hàng trung ương này sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, dù lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%.

Giới hoạch định chính sách Fed đang phát đi tín hiệu trái chiều: một số cảnh báo áp lực giá có thể tăng trở lại, trong khi số khác lo ngại thị trường lao động suy yếu.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ không giúp thị trường có thêm tín hiệu rõ ràng: số vị trí tuyển dụng trong tháng 10/2025 tăng nhẹ, nhưng số người được tuyển mới lại không cải thiện nhiều.

Báo cáo khác của Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia (NFIB) cho thấy các doanh nghiệp có ý định tuyển thêm lao động trong thời gian tới.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường vẫn đặt cược khoảng 87% khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuộc họp ngày 10/12. Tuy nhiên, ông Jeff Schulze, Giám đốc chiến lược kinh tế và thị trường tại ClearBridge, cho rằng nhà đầu tư đang kỳ vọng “khả năng Fed tạm dừng sau lần cắt giảm này sẽ cao hơn.”

Ngoài ra, đà tăng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục gây áp lực lên cổ phiếu. Ông Justin Bergner, nhà quản lý danh mục tại Gabelli Funds, chia sẻ rằng điều này khiến đà tăng của thị trường chững lại trước thềm Fed công bố quyết định lãi suất. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên 4,18%, ghi nhận chuỗi bốn phiên tăng liên tiếp.

Sau khi tăng gần 1% lúc đầu phiên, chỉ số ngành ngân hàng thuộc S&P 500 quay đầu giảm 2% do lo ngại chi phí tương lai của JPMorgan. Bà Marianne Lake, Giám đốc mảng ngân hàng tiêu dùng và cộng đồng của JPMorgan, cho biết ngân hàng dự kiến chi phí năm 2026 sẽ tăng lên khoảng 105 tỷ USD do tăng trưởng và chi phí vận hành. Cổ phiếu JPMorgan giảm 4,7%, mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 4/4.

Cổ phiếu công nghệ biến động mạnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cho phép Nvidia xuất khẩu chip AI H200 sang Trung Quốc với mức thuế 25%. Tuy nhiên, The Financial Times đưa tin Trung Quốc có thể hạn chế tiếp cận các chip này, trong khi phe đối lập tại Mỹ lại chỉ trích quyết định trên.

Giới đầu tư cũng chờ đợi kết quả kinh doanh từ Oracle và Broadcom trong tuần này, dự báo sẽ tác động đến kỳ vọng chi tiêu cho hạ tầng AI.

Tại thị trường Việt Nam, chiều 9/12, chỉ số VN Index giảm 6,57 điểm, hay 0,37%, xuống 1.747,17 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 1,54 điểm, hay 0,6%, xuống 257,14 điểm./.

