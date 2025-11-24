Các cổ phiếu trụ kéo VN-Index duy trì sắc xanh

VN-Index duy trì sắc xanh trong phiên sáng nhờ sự dẫn dắt của cổ phiếu trụ cột ngành bất động sản, tiêu dùng thiết yếu và hàng không.

Cuối phiên sáng 24/11, VN-Index ở mức 1.667,09 điểm, tăng 0,73%. Trong khi đó, HNX-Index giằng co dưới tham chiếu, đạt 262,49 điểm, giảm 0,24%.

Dòng tiền vẫn khá dè dặt, giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ đạt hơn 7.600 tỷ đồng, giảm 13% so với phiên trước và 28% so với mức trung bình một tháng. Sàn HNX chỉ ghi nhận khoảng 417 tỷ đồng, bằng một nửa mức trung bình tháng qua.

Các cổ phiếu nhà Vingroup như VRE, VIC, VHM hạ nhiệt so với mức giá cao nhất sáng nay do áp lực chốt lời và bán ròng mạnh từ khối ngoại. Tuy nhiên, đà tăng của VN-Index vẫn chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu này. Bên cạnh đó, VJC (tăng 4,06%) và VNM (tăng 5,01%) cũng đóng góp lớn, giúp “neo” VN-Index quanh 1.665 điểm.

Nhóm ngành cổ phiếu tiếp tục phân hóa, ngoại trừ bất động sản và tiêu dùng thiết yếu, các chỉ số ngành còn lại biến động nhẹ. Thị trường có 291 mã tăng (15 mã tăng trần) và 302 mã giảm (6 mã giảm sàn). Khối ngoại bán ròng tổng cộng hơn 804 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên sáng.

Rổ VN30 ngoài ba cổ phiếu này chỉ có VNM tăng 2%, còn lại tăng giảm đan xen. Nhóm tiêu dùng thiết yếu diễn biến tích cực với VNM (tăng 2,17%), MSN (tăng 0,65%), MCH (tăng 0,8%), HAG (tăng 1,12%), MML (tăng 6,16%) và DBC (tăng 0,56%).

Ngược lại, nhóm tài chính, ngân hàng và bảo hiểm phân hóa mạnh. Nhiều cổ phiếu chứng khoán thu hẹp đà tăng, còn các mã ngân hàng và bảo hiểm như VCB, CTG, MBB, STB, SHB, EIB, BVH và BMI giảm.

Cuối phiên sáng, VN-Index duy trì sắc xanh nhưng thanh khoản thấp và sự phân hóa rõ rệt cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng, với sức mạnh chủ yếu tập trung ở các cổ phiếu trụ cột./.

VN-Index tăng phiên thứ ba liên tiếp, tiến sát mốc 1.660 điểm Với những tín hiệu hiện tại, thị trường có thể tiếp tục duy trì xu hướng tích cực nếu thanh khoản được giữ vững và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt trong các phiên tới.