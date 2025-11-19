Việt Nam là điểm sáng trên thị trường IPO Đông Nam Á năm 2025

Thị trường vốn Việt Nam đã có một năm 2025 đầy ấn tượng với hai thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn trong lĩnh vực tài chính, huy động được tổng cộng khoảng 1 tỷ USD.

Theo một báo cáo do công ty kiểm toán Deloitte công bố, thành công này đã đưa Việt Nam trở thành một trong những động lực chính, góp phần giúp tổng giá trị vốn huy động từ IPO trên toàn khu vực Đông Nam Á tăng hơn 50%.

Báo cáo IPO Đông Nam Á 2025 của Deloitte cho thấy, hai đợt IPO lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities) huy động 525 triệu USD và Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBank Securities) huy động 484 triệu USD đã trở thành điểm sáng của thị trường khu vực.

Lý giải cho sự tăng trưởng mạnh mẽ này, Deloitte lưu ý rằng Chính phủ Việt Nam đang trong quá trình tinh giản các thủ tục niêm yết nhằm tạo ra một môi trường đầu tư hiệu quả và thân thiện hơn, qua đó thúc đẩy dòng vốn chảy vào thị trường mạnh mẽ hơn.

Thành công của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh chung của toàn khu vực Đông Nam Á, nơi hoạt động IPO đã lấy lại đà tăng trưởng. Theo số liệu thống kê tính đến cuối tuần trước, tổng số vốn huy động từ các công ty niêm yết tại 6 thị trường lớn trong khu vực, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, đã đạt 5,6 tỷ USD, tăng 53% so với cả năm 2024 và phục hồi sau xu hướng sụt giảm trong vài năm qua.

Bà Tay Hwee Ling, lãnh đạo bộ phận dịch vụ thị trường vốn của Deloitte Đông Nam Á, cho biết thị trường đang chứng kiến xu hướng "ít thương vụ hơn nhưng quy mô lớn hơn."

Cụ thể, số lượng IPO trong khu vực giảm từ 136 thương vụ trong cả năm 2024 xuống còn 102 thương vụ tính đến thời điểm này, nhưng quy mô thương vụ trung bình đã tăng gần 2,5 lần, từ 27 triệu USD lên khoảng 65 triệu USD.

Bên cạnh Việt Nam, Singapore cũng là một thị trường dẫn đầu, huy động được 1,6 tỷ USD từ 9 thương vụ IPO. Sự bứt phá của Singapore được cho là nhờ các cải cách về quy định và các đợt niêm yết của những công ty có vốn hóa lớn, báo hiệu niềm tin của nhà đầu tư đã được khôi phục.

Các thị trường khác trong khu vực cũng ghi nhận hoạt động sôi nổi. Malaysia có 48 thương vụ IPO, huy động được 1,1 tỷ USD. Indonesia ghi nhận 24 thương vụ với tổng giá trị 921 triệu USD, chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên.

Một số thương vụ lớn khác bao gồm công ty tiện ích Maynilad Water Services của Philippines (583 triệu USD) và chi nhánh tại Thái Lan của nhà bán lẻ Malaysia Mr. D.I.Y. (174 triệu USD).

Deloitte kỳ vọng đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục ổn định trong năm 2026, khi các nhà đầu tư dù vẫn có sự chọn lọc nhưng sẵn sàng ủng hộ các công ty có lợi nhuận, quản trị tốt và lộ trình mở rộng rõ ràng.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo về những tác động tiềm tàng từ các khó khăn kinh tế vĩ mô, bao gồm chính sách thuế quan và căng thẳng thương mại, có thể khiến các công ty có ý định niêm yết phải thận trọng hơn trong việc lựa chọn thời điểm và quy mô phát hành./.

