Hai thương vụ IPO lớn nhất năm 2025 của Ấn Độ

Hai thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất năm 2025 của Ấn Độ - Tata Capital Ltd. và LG Electronics Ấn Độ Ltd., sẽ chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Mumbai trong tuần này, tạo ra phép thử quan trọng cho sức nóng của một trong những thị trường vốn sôi động nhất thế giới.

Công ty tài chính thuộc Tập đoàn Tata đã huy động được 155 tỷ rupee (tương đương 1,7 tỷ USD) trong đợt IPO lớn nhất của Ấn Độ từ đầu năm tới nay và dự kiến sẽ niêm yết vào ngày 14/10.

Một ngày sau đó, LG Electronics Ấn Độ, công ty con của tập đoàn Hàn Quốc LG Electronics Inc., cũng sẽ chính thức chào sàn. Thương vụ IPO của LG được ghi nhận là đợt phát hành được đăng ký mua vượt trội nhất trong 17 năm qua đối với các thương vụ cùng quy mô.

Hai đợt niêm yết này thể hiện rõ vị thế ngày càng tăng của Ấn Độ trong vai trò trung tâm huy động vốn toàn cầu, nhờ thanh khoản nội địa dồi dào và cơ sở nhà đầu tư cá nhân ngày càng mở rộng.

Trong hai năm trở lại đây, Ấn Độ đã trở thành một trong những thị trường IPO sôi động nhất thế giới, thu hút mạnh dòng vốn quốc tế tìm kiếm cơ hội từ nền kinh tế tiêu dùng đang tăng trưởng nhanh.

Theo Bloomberg, tháng 10/2025 được dự báo có thể trở thành tháng bùng nổ IPO lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ, với tổng giá trị huy động vốn dự kiến vượt 5 tỷ USD.

Giới phân tích cho rằng thành công của hai thương vụ tỷ đô này không chỉ có ý nghĩa riêng với Tata và LG, mà còn định hình tâm lý thị trường cho hàng trăm doanh nghiệp khác đang chuẩn bị niêm yết.

Sự sôi động trong những tuần gần đây cũng làm dấy lên kỳ vọng rằng tổng giá trị IPO tại Ấn Độ năm 2025 có thể vượt mức kỷ lục 21 tỷ USD của năm 2024.

Tata là một trong những thương hiệu lâu đời và uy tín nhất của Ấn Độ, trong khi LG giữ vị thế hàng đầu tại nhiều phân khúc thiết bị gia dụng ở quốc gia Nam Á này. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng tên tuổi lớn không đồng nghĩa với sự thành công trên sàn chứng khoán.

Ba đợt IPO lớn nhất tại Ấn Độ kể từ năm 2020 đều ghi nhận cổ phiếu sụt giảm ngay trong ngày giao dịch đầu tiên. Tuy vậy, hai thương vụ IPO tỷ đô khác diễn ra trong năm nay lại tăng giá mạnh.

Tính đến cuối tuần trước, cổ phiếu LG Electronics Ấn Độ đang được giao dịch trên thị trường “xám” cao hơn khoảng 30% so với giá chào bán IPO, trong khi Tata Capital cũng tăng nhẹ so với giá phát hành, theo dữ liệu từ IPOCentral.in.

Theo Bloomberg, hai đợt chào bán cổ phiếu của Tata và LG sẽ giúp tổng giá trị IPO tại Ấn Độ trong năm 2025 vượt 15 tỷ USD. Danh sách các doanh nghiệp đang chuẩn bị niêm yết vẫn còn dài, gồm hai liên doanh của Canara Bank, ICICI Prudential Asset Management Co., Pine Labs Ltd. và Lenskart Solutions Ltd.

Đà tăng trưởng mạnh mẽ này phản ánh nỗ lực hiện đại hóa thị trường vốn của Ấn Độ nhằm thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn từ nước ngoài.

Tháng 9/2025, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) đã điều chỉnh quy định, giúp các doanh nghiệp tư nhân lớn dễ dàng niêm yết hơn, trong khi Ngân hàng trung ương Ấn Độ (RBI) cũng nới lỏng hạn chế đối với các khoản vay tham gia IPO.

Theo phân tích của Jefferies Financial Group Inc., làn sóng niêm yết mới có thể giúp Ấn Độ vượt qua kỷ lục IPO của năm ngoái, đưa nước này trở thành thị trường IPO lớn thứ tư thế giới trong năm nay.

Điều đáng chú ý là sự bùng nổ của thị trường IPO diễn ra trong bối cảnh chỉ số chứng khoán Nifty 50 của Ấn Độ kém tích cực hơn so với các thị trường khu vực, với dòng vốn ngoại rút ròng kỷ lục khỏi thị trường.

Theo Bloomberg, chỉ số theo dõi hiệu suất cổ phiếu sau niêm yết một năm cũng giảm 0,2% trong năm qua, phản ánh sự phân hóa rõ rệt giữa sức nóng của thị trường IPO và diễn biến kém lạc quan trên sàn giao dịch thứ cấp.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, nếu Tata và LG có màn ra mắt thành công, đó sẽ là tín hiệu mạnh mẽ cho cả nhà phát hành lẫn giới đầu tư, khẳng định rằng thị trường chứng khoán Ấn Độ hiện đủ sâu và đủ mạnh để hấp thụ những thương vụ IPO quy mô tỷ đô, mở đường cho một chu kỳ huy động vốn lớn mới trong thời gian tới./.

