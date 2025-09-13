Tuần lễ IPO sôi động nhất của Mỹ từ năm 2021

Thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Mỹ vừa trải qua tuần lễ sôi động nhất kể từ năm 2021, với sáu công ty huy động được tổng cộng hơn 4 tỷ USD.

Tuần qua, thị trường đã chứng kiến một loạt các thương vụ IPO lớn, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư trong giai đoạn chào bán. Đáng chú ý, 5 trong số 6 đợt IPO có giá trị từ 290 triệu USD trở lên đều được định giá cao hơn khoảng giá chào bán ban đầu.

Các công ty lớn như Klarna và Figure ghi nhận lượng đặt mua cao gấp 25 lần số cổ phiếu chào bán, trong khi sàn giao dịch tiền mã hóa Gemini cũng được đăng ký mua vượt mức hơn 20 lần.

Dù vậy, diễn biến sau khi lên sàn lại không bùng nổ như kỳ vọng. Cổ phiếu của Klarna, công ty có đợt IPO lớn nhất tuần, đã nhanh chóng giảm về gần mức giá chào bán. Các công ty khác như Legence Corp. và Via Transportation Inc. cũng chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn.

Theo các nhà phân tích Phố Wall, sự trái ngược giữa nhu cầu cao trong giai đoạn chào bán và diễn biến giá cổ phiếu trầm lắng sau đó không phải là một dấu hiệu tiêu cực.

Ngược lại, nó cho thấy "sự hoài nghi lành mạnh" của các nhà đầu tư. Họ không còn chạy theo các đợt tăng giá đột biến thiếu bền vững như trong thời kỳ đại dịch.

Thay vào đó, sự tập trung đã chuyển sang các yếu tố cơ bản. Ông Mike Bellin, người đứng đầu mảng dịch vụ IPO của PricewaterhouseCoopers, nhận định rằng kỳ vọng của nhà đầu tư hiện rất cao và khắt khe, trong đó khả năng sinh lời và các yếu tố nền tảng là cực kỳ quan trọng.

Sự ổn định này được xem là một bước tiến so với các thương vụ ảm đạm hồi đầu năm, vốn vẫn đang giao dịch dưới xa mức giá IPO.

Ông Jeremy Abelson, người sáng lập Irving Investors, cho rằng giao dịch ổn định là một điều tích cực. Theo ông, những cú tăng đột biến và đảo chiều nhanh chóng không phải là tín hiệu lành mạnh cho thị trường.

Tuần qua cũng đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân. Các tổ chức đã đổ hàng tỷ USD vào các công ty công nghệ, tiền mã hóa, cho thấy tâm lý ưa rủi ro đã quay trở lại sau một thời gian dài thị trường trầm lắng.

Trong khi đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng tích cực tham gia, điển hình như thương vụ của Gemini khi dành tới 30% cổ phần cho nhóm này.

Nhìn về tương lai, sự sôi động được dự báo sẽ tiếp tục trong tuần tới với các thương vụ lớn từ Stubhub, Netskope và nhiều công ty khác, dự kiến huy động thêm khoảng 2,53 tỷ USD.

Ông Doug Adams từ Citigroup tin rằng "thành công sẽ nối tiếp thành công", khi các thương vụ được định giá và giao dịch tốt sẽ tiếp thêm động lực cho thị trường.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều lạc quan. Bà Kati Penney từ CrossCountry Consulting cho rằng hoạt động của tuần qua chỉ là một "sự bất thường", do sự trở lại của các tên tuổi lớn bị trì hoãn trước đó.

Bà dự báo thị trường sẽ duy trì đà tăng trưởng ổn định nhưng khó có thể đạt tốc độ như hai tuần vừa qua, và sẽ tập trung hơn vào các ngành công nghệ như tiền mã hóa và AI.

Dù có những tín hiệu tích cực, thị trường IPO vẫn còn một chặng đường dài để phục hồi về mức trước đại dịch.

Dữ liệu của Bloomberg cho thấy, tính đến ngày 12/9, các sàn giao dịch Mỹ mới huy động được khoảng 29 tỷ USD, vẫn thấp hơn mức trung bình 31,4 tỷ USD của thập kỷ trước năm 2020./.

