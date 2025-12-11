VN-Index giảm hơn 12 điểm, thị trường phân hóa mạnh phiên sáng 11/12

Thị trường chứng khoán sáng 11/12 ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét; trong đó, áp lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn kéo VN-Index giảm 12,64 điểm xuống 1.706,34 điểm, trong khi HNX-Index và UPCOM-Index duy trì sắc xanh nhẹ.

Cuối phiên sáng, VN-Index dừng ở 1.706,34 điểm, thanh khoản hơn 219 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 6.111 tỷ đồng. Toàn sàn có 126 mã tăng, 154 mã giảm và 70 mã đi ngang.

HNX-Index tăng 0,17 điểm lên 256,65 điểm, thanh khoản hơn 20,3 triệu cổ phiếu (gần 350 tỷ đồng). Toàn sàn ghi nhận 54 mã tăng, 64 mã giảm và 52 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,29 điểm lên 119,4 điểm, với hơn 18,3 triệu cổ phiếu giao dịch (234,9 tỷ đồng). Toàn sàn có 99 mã tăng, 76 mã giảm và 93 mã đi ngang.

Tại rổ VN30, diễn biến cân bằng với 14 mã tăng và 14 mã giảm. Tuy nhiên, loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VNM, VRE, VJC, VCB, CTG, VPB giảm giá đã gây sức ép mạnh lên chỉ số chung.

Nhìn theo ngành, thị trường tiếp tục phân hóa mạnh và chưa xuất hiện nhóm dẫn dắt rõ rệt. Nhóm dầu có nhiều mã tăng nhẹ như PVC, PVB, PVS, PVD, OIL tăng, trong khi PLX và TOS giảm nhẹ.

Nhóm chứng khoán như SSI, HCM, VND, SHS, MBS duy trì sắc xanh nhưng biên độ tăng nhỏ nên tác động hạn chế. Nhóm bảo hiểm gần như đi ngang, và các nhóm ngành khác cũng duy trì trạng thái đan xen xanh-đỏ với biên độ biến động giá hẹp.

Thị trường phiên sáng cho thấy tâm lý thận trọng bao trùm khi dòng tiền suy yếu và sự phân hóa diễn ra trên diện rộng. Áp lực từ nhóm vốn hóa lớn khiến VN-Index tiếp tục điều chỉnh, trong khi các nhóm ngành tăng điểm không đủ mạnh để tạo động lực hồi phục. Triển vọng phiên chiều phụ thuộc vào khả năng quay lại của dòng tiền và diễn biến ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt./.

HDBank chốt quyền chia gần 30% cổ tức và cổ phiếu thưởng Cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu HDB sẽ nhận thêm 29,69 cổ phiếu mới, bao gồm cổ tức 25% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và cổ phiếu thưởng 4,69% phát hành từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.