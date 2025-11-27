Chứng khoán châu Á tiếp đà đi lên trong sáng 27/11

Chứng khoán châu Á nối dài đà tăng trong sáng 27/11, khi giới đầu tư ngày càng đặt cược vào khả năng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp trong tháng tới.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo tăng 1,3% lên 50.203,38 điểm. Tại Trung Quốc, các chỉ số chủ chốt cũng đi lên với chỉ số Hang Seng của Hong Kong nhích nhẹ 0,1% lên 25.944,71 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,4% lên 3.879,12 điểm.

Đà tăng cũng lan tỏa sang các thị trường Sydney, Singapore, Seoul, Đài Bắc (Trung Quốc) và Jakarta.

Ngược lại, chứng khoán Wellington và Manila đi xuống.Khi những lo ngại gần đây về định giá quá cao dường như đã lùi vào dĩ vãng, niềm tin đang quay trở lại các sàn giao dịch, thúc đẩy các tài sản rủi ro như chứng khoán.

Nhận định từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng chuỗi báo cáo việc làm yếu kém đã củng cố kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương này sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất nữa tại cuộc họp tháng 12.

Trong khi đó, báo cáo "Sách Be" về điều kiện kinh tế của Fed chỉ ra sự phân hóa ngày càng tăng trong tiêu dùng, với nhóm thu nhập thấp thắt chặt chi tiêu còn nhóm thu nhập cao vẫn duy trì đà phục hồi.

Báo cáo cũng lưu ý một số nhà bán lẻ đã chịu tác động tiêu cực từ đợt đóng cửa chính phủ dài kỷ lục.

Thị trường dự báo khoảng 80% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 10/12 và thêm ba lần nữa vào năm sau.

Chuyên gia Chris Weston từ công ty môi giới đầu tư Pepperstone nhận định rằng nếu các nhà đầu tư tại châu Á nhận thấy xu hướng tăng rõ rệt trên thị trường chứng khoán Mỹ, họ sẽ định vị danh mục đầu tư để đón đầu rủi ro đó dù thị trường Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn vào ngày thứ Năm (27/11).

Tại thị trường trong nước, vào lúc 10 giờ sáng 27/11, chỉ số VN-Index tăng 8,47 điểm (0,50%) lên 1.688,83 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,43 điểm (0,16%) lên 262,34 điểm./.