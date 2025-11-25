Chứng khoán Việt Nam: VN-Index vượt mốc 1.670 điểm nhờ cổ phiếu trụ

Thị trường chứng khoán phiên sáng 25/11 khép lại với diễn biến giằng co nhưng VN-Index vẫn duy trì được sắc xanh.

Cuối phiên sáng, VN-Index tăng 2,75 điểm lên 1.670,73 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 424 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 12.507 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 87 mã tăng giá, 210 mã giảm và 49 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 1,31 điểm xuống 259,91 điểm với khối lượng giao dịch hơn 30,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 657,8 tỷ đồng. Giao dịch phân hóa với 51 mã tăng, 61 mã giảm và 57 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,27 điểm lên 119,2 điểm; khối lượng hơn 17,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 277,8 tỷ đồng, với 93 mã tăng và 82 mã giảm.

Rổ VN30 cũng cho thấy sự suy yếu khi chỉ có 7 mã tăng, trong khi 20 mã giảm và 3 mã đứng giá. VJC tăng 3,66% và VIC tăng 2,88%, trở thành hai cổ phiếu nâng đỡ thị trường mạnh nhất. Ngược lại, nhiều mã giảm sâu như SSI giảm 3,63%, còn VPB, SSB, DGC, CTG, BCM, ACB… đều giảm hơn 1%.

Sắc đỏ lan rộng ở nhóm ngân hàng khi có tới 18 mã giảm giá, trong khi chỉ 4 mã tăng. Nhóm chứng khoán cũng diễn biến tiêu cực khi bên bán chiếm ưu thế.

Ở chiều ngược lại, HAG gây chú ý khi bứt phá hơn 5,5%, trở thành điểm sáng của nhóm tiêu dùng thiết yếu giữa bối cảnh phân hóa. Trong khi các mã vốn hóa lớn như MSN, VNM hay các cổ phiếu DBC, SBT, BAF, ANV… giảm điểm, nhiều mã khác như HNG, ANT, AFX, MML, SAB… vẫn giữ được sắc xanh. Hầu hết các nhóm ngành còn lại biến động đan xen giữa tăng và giảm.

Khối ngoại bán ròng hơn 400 tỷ đồng, tập trung ở SSI, VHM, VRE và VIC, trong khi HDB được mua ròng mạnh.

Với diễn biến phân hóa rõ nét cùng áp lực bán tăng lên ở nhiều nhóm ngành chủ chốt, thị trường cho thấy tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế. Dù VN-Index vẫn duy trì được sắc xanh nhờ một số cổ phiếu dẫn dắt nhưng việc sắc đỏ lan rộng cho thấy rủi ro điều chỉnh vẫn còn hiện hữu trong các phiên tới.

Do đó, giới phân tích cho rằng nhà đầu tư cần giữ tỷ trọng hợp lý, theo dõi phản ứng dòng tiền ở các nhóm trụ và hạn chế mua đuổi, đồng thời tận dụng nhịp điều chỉnh để cơ cấu danh mục hiệu quả hơn./.

Các cổ phiếu trụ kéo VN-Index duy trì sắc xanh Cuối phiên sáng 24/11, VN-Index ở mức 1.667,09 điểm, tăng 0,73%, trong khi HNX-Index giằng co dưới tham chiếu, đạt 262,49 điểm, giảm 0,24%.