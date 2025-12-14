Thị trường chứng khoán có tuần điều chỉnh mạnh nhất từ đầu quý 4

Áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên cuối tuần đã kéo VN-Index giảm sâu, ghi nhận tuần điều chỉnh mạnh nhất kể từ đầu quý 4/2025.

Diễn biến tiêu cực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong bối cảnh dòng tiền suy yếu và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.

Cổ phiếu trụ cột đồng loạt giảm sâu

Theo ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), nhịp giảm mạnh cuối tuần chủ yếu xuất phát từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là hệ sinh thái Vingroup. Áp lực bán từ nhóm này nhanh chóng lan sang các nhóm ngành khác như bất động sản, chứng khoán và ngân hàng, khiến nhiều cổ phiếu trụ đồng loạt giảm sâu, tạo hiệu ứng tâm lý tiêu cực và kéo thị trường đi xuống.

Phiên cuối tuần qua mang tính điển hình của trạng thái bán theo cảm xúc, khi thị trường đã trải qua giai đoạn dài đi ngang với thanh khoản thấp và dòng tiền suy yếu. Dù nhiều cổ phiếu đã về vùng giá thấp, lực bán vẫn tiếp diễn, phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng phòng thủ của nhà đầu tư, ông Ngọc nhận định.

Về mặt thông tin vĩ mô, vị chuyên gia cho rằng gần như không xuất hiện yếu tố tiêu cực mới. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa cắt giảm lãi suất - yếu tố được đánh giá là tích cực đối với thị trường tài chính toàn cầu. Trong nước, các dữ liệu kinh tế chưa cho thấy tín hiệu bất lợi đáng kể.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở dòng tiền thị trường. Thanh khoản liên ngân hàng đang trong trạng thái căng thẳng, lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức cao và nhu cầu tiền mặt của các tổ chức gia tăng vào giai đoạn cuối năm.

Những yếu tố này không mới, song trong bối cảnh dòng tiền suy yếu, thị trường trở nên nhạy cảm hơn và dễ bị “khuếch đại” phản ứng trước diễn biến tiêu cực của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Về mặt kỹ thuật, thị trường đã đi ngang trong khoảng hai tuần nhưng không có lực đẩy thông tin đủ mạnh, dòng tiền thận trọng đứng ngoài quan sát. Dòng tiền thông minh cũng chưa quay lại, không đủ để duy trì đà tăng.

Sau giai đoạn đi ngang, thị trường thường xuất hiện một pha chuyển biến rõ rệt - tăng nếu có thông tin hỗ trợ, hoặc giảm khi thông tin không đủ mạnh. Phiên giao dịch cuối tuần cho thấy kịch bản thứ hai khi lực bán dâng cao vào cuối phiên, kéo theo hiện tượng bán trên diện rộng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu họ Vingroup chính thức gãy xu hướng tăng. Trong khoảng hai tháng gần đây, khi VN-Index neo cao quanh vùng 1.600-1.800 điểm, vai trò nâng đỡ chỉ số phần lớn đến từ nhóm cổ phiếu này.

Nếu loại trừ nhóm Vingroup, mặt bằng VN-Index thực tế chỉ quanh 1.500 điểm. Khi nhóm trụ suy yếu, cộng thêm trạng thái đi ngang kéo dài và thiếu thông tin hỗ trợ, tâm lý lo ngại gia tăng đã kích hoạt lực bán mạnh.

Bên cạnh đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, càng khiến tâm lý nhà đầu tư trong nước vốn đang mong manh trở nên thận trọng hơn.

Ngoài ra, thị trường ghi nhận dấu chân của dòng tiền lớn bán ra, thể hiện qua lực cung tập trung mạnh vào cuối phiên, khối lượng lớn và nhiều mã giảm sàn. Theo đánh giá, đây không phải hành động của nhà đầu tư nhỏ lẻ mà đến từ các tổ chức hoặc nhà đầu tư quy mô lớn.

Theo thống kê của Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index khởi đầu trung tuần tháng 12 với tâm lý tích cực khi tiếp cận vùng đỉnh cũ quanh 1.760 điểm nhờ lực cầu tập trung ở nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Tuy nhiên, phiên giảm sàn đầu tiên nhanh chóng xuất hiện và được nối tiếp bằng các cây nến giảm điểm.

Chỉ trong 30 phút cuối của phiên giao dịch cuối tuần, lượng cung ồ ạt trào ra khiến VN-Index giảm tới 56 điểm so với mức cao nhất trong phiên. Sắc xanh lơ giảm sàn xuất hiện dày đặc, chủ yếu ở nhóm cổ phiếu mang tính đầu cơ cao như bất động sản.

Kết thúc tuần giao dịch 8/12-12/12/2025, VN-Index đóng cửa tại 1.646,89 điểm, giảm 94,43 điểm. Thanh khoản trên sàn HOSE đạt 778 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 22.448 tỷ đồng, thấp hơn 37,8% so với bình quân 20 tuần.

Tuần giảm điểm ghi nhận 20/21 nhóm ngành đóng cửa trong sắc đỏ. Cổ phiếu ngành nhựa tăng 2,78% là nhóm duy nhất tăng điểm, trong khi nhóm cổ phiếu bán lẻ giảm 7,74%, bất động sản giảm 6,28% và Cảng biển giảm 5,74% chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trở lại với giá trị 5.791 tỷ đồng. Ở chiều mua ròng, HPG, FPT và MBB là ba mã dẫn đầu; ngược lại, VPL, VIC và STB chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Giới phân tích cho rằng thị trường có thể còn chịu áp lực giảm trong một vài phiên tới do hiện tượng call margin (công ty chứng khoán yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm tiền hoặc bán bớt cổ phiếu khi tỷ lệ ký quỹ xuống dưới ngưỡng an toàn) sau các phiên giảm mạnh cuối phiên. Một số nhà đầu tư buộc phải bán giải chấp do thiếu tiền nộp bổ sung, tạo thêm áp lực giảm mang tính kỹ thuật.

Tuy nhiên, đợt điều chỉnh này không xuất phát từ rủi ro vĩ mô, cũng không phản ánh vấn đề nội tại của doanh nghiệp hay nền kinh tế, mà chủ yếu đến từ yếu tố kỹ thuật và tâm lý. Khi lực bán giải chấp dần cạn, đà giảm được kỳ vọng sẽ yếu đi.

Với những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có nền tảng tốt, các chuyên gia cho rằng không nên bán bằng mọi giá ở thời điểm hiện tại. Trong 2-3 tuần qua, phần lớn cổ phiếu đã giảm từ 5-30%, khiến đa số nhà đầu tư rơi vào trạng thái thua lỗ.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt có thể tận dụng cơ hội để lựa chọn các cổ phiếu tốt đã chiết khấu sâu - những vùng giá trước đây khó tiếp cận. Việc tái cơ cấu danh mục, loại bỏ các mã kém hiệu quả và chuyển sang cổ phiếu có nền tảng tốt, biên lợi nhuận cao hoặc câu chuyện riêng được xem là chiến lược phù hợp.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), VN-Index đang hình thành mẫu hình nến Bearish Engulfing (mẫu nến đảo chiều giảm; trong đó, cây nến giảm bao trùm toàn bộ thân nến tăng trước đó, cho thấy lực bán chiếm ưu thế) trên đồ thị tuần, phản ánh tâm lý thận trọng quanh vùng đỉnh lịch sử. Thị trường nhiều khả năng sẽ tiến vào trạng thái cân bằng sau khi lực cung được hấp thụ hết, với vùng hỗ trợ gần quanh vùng 1.600 điểm và kháng cự gần tại 1.660-1.670 điểm.

Trong bối cảnh hiện nay, chiến lược chủ đạo vẫn là thận trọng, duy trì tỷ trọng cổ phiếu hợp lý, tránh sử dụng đòn bẩy và ưu tiên tầm nhìn trung-dài hạn đối với các cổ phiếu đầu ngành có triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn 2025-2026, VDSC khuyến nghị.

Diễn biến điều chỉnh của thị trường chứng khoán trong nước cũng diễn ra trong bối cảnh các thị trường tài chính quốc tế quay đầu giảm điểm trong phiên cuối tuần, khi áp lực chốt lời gia tăng sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Chứng khoán Mỹ và châu Âu quay đầu giảm

Cụ thể, chứng khoán Mỹ và châu Âu đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 12/12, khi áp lực chốt lời đã thu hẹp đà tăng có được sau quyết định giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mặc dù các chỉ số chính của Phố Wall đã thiết lập đỉnh lịch sử vào giữa tuần, nhưng lo ngại về mức định giá cao của nhóm cổ phiếu công nghệ cùng với dữ liệu việc làm kém tích cực đã khiến thị trường điều chỉnh về cuối tuần.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,7% xuống 23.195,17 điểm, S&P 500 giảm 1,1% xuống 6.827,41 điểm và Dow Jones giảm 0,5% xuống 48.458,05 điểm.

Tại châu Âu, các thị trường cũng chịu ảnh hưởng khi tâm lý tại New York thay đổi. Chỉ số FTSE 100 của London giảm 0,6% xuống 9.649,03 điểm, trong bối cảnh số liệu cho thấy kinh tế Anh bất ngờ suy giảm trong tháng 10/2025. Chỉ số DAX 30 của Frankfurt giảm 0,5% xuống 24.186,49 điểm, trong khi CAC 40 của Paris giảm 0,2% xuống 8.068,62 điểm.

Trong bối cảnh cả yếu tố trong nước và quốc tế đều thiếu động lực hỗ trợ ngắn hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục dao động trong trạng thái thận trọng, với xu hướng phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu.

Áp lực điều chỉnh mang tính kỹ thuật có thể còn hiện hữu, song về trung và dài hạn, nền tảng vĩ mô ổn định cùng triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ là yếu tố giúp thị trường dần cân bằng trở lại khi dòng tiền ổn định hơn./.

