VN-Index tuột mốc 1.700 điểm, khối ngoại bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp

VN-Index tuột mốc 1.700 điểm trong phiên 11/12 khi áp lực bán lan rộng ở các nhóm trụ cột. Khối ngoại tiếp tục bán ròng, khiến thị trường duy trì tâm lý thận trọng và giao dịch ảm đạm.

Phiên giao dịch 11/12 chứng kiến nhiều nỗ lực, VN-Index từng lấy lại mốc 1.700 điểm trong chiều, nhưng không thể trụ vững và kết phiên giảm 20,08 điểm xuống 1.698,9.

HNX-Index giảm 0,61 điểm về 255,87, trong khi UPCOM-Index tăng nhẹ 0,88 điểm lên sát 120 điểm. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 17.528 tỷ đồng, nhìn chung ảm đạm.

Sắc đỏ lan rộng ở các nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Nhóm ngân hàng ghi nhận VPB giảm 2,93%, MBB giảm 1,19%, STB giảm 1,85%, HDB giảm 1,24%, VCB giảm 1,03%; chỉ một số ít tăng giá như LPB tăng 0,68% và ABB tăng 1,94%.

Nhóm chứng khoán cũng ảm đạm với SSI giảm 0,68%, HCM giảm 0,43%, VCI giảm 0,29%, SHS giảm 0,47%, còn “tân binh” VPX giảm mạnh 9,14% trong ngày chào sàn HOSE. VIX là cổ phiếu hiếm hoi tăng 1,74%.

Nhóm bất động sản, đặc biệt nhóm Vingroup, tiếp đà suy yếu: VIC giảm 1,88%, VHM giảm 2,32%, VRE giảm 1,67%, PDR giảm 1,17%, DXG giảm 0,28%, NVL giảm 0,69%, trong khi HQC nổi bật tăng 5%.

Nhiều cổ phiếu trụ cũng suy yếu rõ rệt, như VJC giảm 4,37%, MSN giảm 1,17%, VNM giảm 2,54%, MWG giảm 0,84%, PET giảm sàn 7%.

Động lực hỗ trợ thị trường hạn chế, trong khi ba cổ phiếu họ Vingroup VIC, VHM, VPL dẫn đầu tác động tiêu cực đến chỉ số VN-Index.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục ảm đạm với 1.801 tỷ đồng mua vào và 2.338 tỷ đồng bán ra, nối dài chuỗi bán ròng lên 5 phiên liên tiếp, giá trị bán ròng đạt hơn 537 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh gồm VIC hơn 192 tỷ đồng, STB hơn 158 tỷ đồng, VHM gần 105 tỷ đồng và GMD hơn 102 tỷ đồng, trong khi FPT dẫn đầu chiều mua ròng với hơn 240 tỷ đồng.

Diễn biến hôm nay cho thấy tâm lý thận trọng bao trùm thị trường. Áp lực bán ròng liên tiếp từ khối ngoại cùng với sự suy yếu đồng loạt của các cổ phiếu trụ cột đã khiến VN-Index tuột mốc 1.700 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức thấp, phản ánh lực cầu nội địa chưa đủ mạnh để tạo đà hồi phục.

VN-Index hiện đã đánh mất mốc tâm lý quan trọng 1.700 điểm, trong khi áp lực bán từ khối ngoại vẫn hiện hữu, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn giằng co quanh vùng 1.690-1.710 điểm./.

VN-Index giảm hơn 12 điểm, thị trường phân hóa mạnh phiên sáng 11/12 Cuối phiên sáng, VN-Index dừng ở 1.706,34 điểm, thanh khoản hơn 219 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 6.111 tỷ đồng; toàn sàn có 126 mã tăng, 154 mã giảm và 70 mã đi ngang.