HDBank chốt quyền chia gần 30% cổ tức và cổ phiếu thưởng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mà HDB) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu là ngày 19/12/2025.

Cụ thể, HDBank dự kiến phát hành gần 965 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ phân phối cổ phiếu trả cổ tức là 25%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu phát hành thêm.

Song song, ngân hàng cũng dự kiến phát hành hơn 181 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tích luỹ với tỷ lệ phân phối là 4,69% (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 4,69 cổ phiếu phát hành thêm). Tỷ lệ này đã được điều chỉnh so với phương án công bố trước đó, khi HDBank dự định phát hành tối đa gần 193 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%.

Nguồn thực hiện được lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ, và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (nguồn vốn chủ sở hữu) sau khi thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng từ 38.594 tỷ đồng lên 50.053 tỷ đồng.

Trước đó, HDBank đã chính thức nâng vốn điều lệ lên hơn 38.594 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành gần 349,3 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, cho ba cổ đông tổ chức hiện hữu Sky Capital Advisor Pte. Ltd (đăng ký 300 trái phiếu) và hai trái chủ khác là Clarendelle Investment PTE. Ltd (650 trái phiếu) và Core Capital PTE. Ltd (650 trái phiếu)./.

HDBank đạt 14.800 tỷ đồng lợi nhuận, chia cổ tức và cổ phiếu thưởng lên đến 30% HDBank báo lợi nhuận 9 tháng đạt 14.803 tỷ đồng, chia cổ tức và cổ phiếu thưởng, mở rộng hợp tác quốc tế qua London, tăng trưởng bền vững.