Kỳ vọng Fed tăng lãi suất thúc đẩy chứng khoán châu Á

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 5/12, khi các số liệu kinh tế của Mỹ không làm thay đổi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Chốt phiên, tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,6%, lên 26.085,08 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,7%, lên 3.902,81 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,78%, lên 4.100,05 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,1%, xuống 50.491,87 điểm.

Trong những phiên gần đây, các thị trường đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng mạnh của tuần trước nhờ phát biểu của các quan chức Fed cho thấy sự ủng hộ đối với việc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, tâm lý lạc quan của nhà đầu tư được củng cố, khi các báo cáo củng cố quan điểm cho rằng thị trường việc làm đang suy yếu, trong đó có số liệu của công ty cung cấp dịch vụ quản lý nhân sự ADP cho thấy lĩnh vực tư tại Mỹ đã cắt giảm trên 30.000 việc làm trong tháng 11/2025.

Mặc dù số liệu công bố ngày 4/12 về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tốt hơn so với dự kiến, các nhà giao dịch nhận định khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tuần tới ở mức khoảng 90%.

Trọng tâm chú ý của thị trường hiện nay là báo cáo về chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân, số liệu về lạm phát mà Fed ưu tiên theo dõi, được công bố vào cuối ngày 5/12.

Nếu số liệu này thấp hơn dự kiến, khả năng về một số lần giảm lãi suất nữa vào năm 2026 sẽ gia tăng. Số liệu về thu nhập và chi tiêu cũng sẽ được công bố.

Nhà phân tích Michael Hewson tại MCH Market Insights cảnh báo rằng, khi thị trường đã sẵn sàng cho khả năng Fed cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa, bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể gây ra phản ứng tiêu cực đáng kể.

Trong khi đó, nhà phân tích Michael Krautzberger của AllianzGI nhận định dù không thể khẳng định về quyết định của Fed, các tuyên bố gần đây của các nhà hoạch định chính sách, các số liệu kinh tế vĩ mô và giá cả thị trường đều cho thấy khả năng hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới.

AllianzGI vẫn giữ nguyên dự báo Fed sẽ cắt giảm tổng cộng 50 điểm cơ bản xuống mức mục tiêu 3,25-3,5% cho đến giữa năm 2026.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên 5/12, chỉ số VN-Index tăng 4,08 điểm, hay 0,23%, lên 1.741,32 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 1,66 điểm, hay 0,63%, xuống 260,65 điểm./.

Chứng khoán châu Á tăng nhờ tác động tích cực từ đà phục hồi của Phố Wall Thị trường Tokyo khởi sắc với chỉ số Nikkei 225 tăng 1,1% lên 49.864,68 điểm; còn các thị trường chứng khoán Seoul, Sydney, Singapore, Wellington, Đài Bắc (Trung Quốc) và Jakarta cũng đều tăng điểm.