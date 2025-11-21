Thị trường chứng khoán châu Á nối gót đà giảm của Phố Wall

Thị trường chứng khoán châu Á nối dài đà giảm mạnh của chứng khoán toàn cầu trong phiên giao dịch cuối tuần 21/11, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ - vốn được kỳ vọng sẽ định hướng chính sách lãi suất - không mang lại tín hiệu rõ ràng.

Trong khi đó, nhà đầu tư có xu hướng “quay lưng” với các tài sản rủi ro, cho dù kết quả kinh doanh của Nvidia vẫn gây ấn tượng.

Trong phiên sáng 21/11, tại châu Á, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) giảm 1,8%, nâng mức giảm chung cả tuần lên 3% - mạnh nhất kể từ đầu tháng 4/2025.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm hơn 2% ngay đầu phiên, theo đà lao dốc của Phố Wall sau khi cổ phiếu Nvidia và nhóm công nghệ giảm giá dù công ty sản xuất chip hàng đầu thế giới báo lãi mạnh. Trong 15 phút giao dịch đầu phiên, chỉ số Nikkei 225 mất 1.233,67 điểm, tương đương 2,48%, xuống 48.590,27 điểm.

Tại Trung Quốc, chứng khoán mở cửa trong sắc đỏ. Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,87% xuống 3.896,66 điểm, còn Hang Seng giảm 1,45% xuống 25.460,42 điểm.

Tại Hàn Quốc, thị trường tiếp tục giảm sâu vào cuối buổi sáng, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu ngành bán dẫn, trong bối cảnh lo ngại về “bong bóng” trí tuệ nhân tạo (AI) quay lại đè nặng tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số KOSPI giảm 144,29 điểm, tương đương 3,6%, xuống 3.860,56 điểm, chịu áp lực lớn từ hoạt động bán ròng của khối ngoại.

Phố Wall lao dốc trong phiên giao dịch đêm trước, khi lo ngại về mức định giá quá cao của nhóm cổ phiếu công nghệ quay trở lại, khiến Nasdaq ghi nhận biên độ dao động lớn nhất trong một ngày kể từ 9/4 - thời điểm thị trường chao đảo vì các mức thuế “Ngày giải phóng” của Tổng thống Donald Trump.

Dữ liệu mới công bố cho thấy kinh tế Mỹ tạo thêm nhiều việc làm hơn dự báo trong tháng 9/2025. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp tăng và việc điều chỉnh giảm số liệu các tháng trước khiến bức tranh thị trường lao động trở nên khó đoán hơn với Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong việc quyết định có cắt giảm lãi suất vào tháng tới hay không.

Các quan chức Fed tiếp tục đưa ra quan điểm dè dặt về lạm phát. Một số bày tỏ lo ngại về rủi ro đối với sự ổn định tài chính, trong đó có khả năng tài sản giảm giá mạnh, khi Fed cân nhắc thời điểm - hoặc thậm chí là khả năng - tiếp tục hạ lãi suất.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng mạnh so với nhóm tiền tệ nhạy cảm với rủi ro, lên mức cao nhất ba tháng so với đồng AUD của Australia và cao nhất bảy tháng với đồng NZD của New Zealand.

Đồng yen Nhật Bản phục hồi nhẹ sau khi Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama nói việc can thiệp thị trường là khả thi trong trường hợp biến động quá mức mang tính đầu cơ - một động thái cứng rắn hơn nhằm ngăn đồng yen trượt giá.

Đồng yen ổn định quanh mức 157,40 yen đổi 1 USD, sau khi rơi xuống đáy 10 tháng ở mức 157,9 yen/USD trong đêm trước, giữa kỳ vọng Chính phủ mới của Nhật sẽ tung gói kích thích kinh tế lớn hơn 20.000 tỷ yen trong ngày.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), ông Kazuo Ueda, nói rằng đồng yen yếu có thể ảnh hưởng đến lạm phát cơ bản. Trước đó, dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng lõi của Nhật tăng 3% trong tháng 10/2025 - duy trì kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới.

Tại thị trường chứng khoán trong nước, giữa phiên sáng 21/11 chỉ số VN-Index giảm 13,65 điểm (0,82%), xuống 1.642,27 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 1,08 điểm (0,41%), xuống 263,17 điểm./.

