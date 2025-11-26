Sắc xanh lan rộng, VN-Index tăng hơn 7 điểm

Sắc xanh bao phủ thị trường trong phiên sáng 26/11 khi dòng tiền lan tỏa mạnh ở nhiều nhóm ngành.

Đáng chú ý, nhóm tiêu dùng không thiết yếu, tài chính và công nghiệp dẫn dắt đà tăng, giúp thị trường duy trì trạng thái tích cực bất chấp áp lực điều chỉnh tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Kết thúc phiên giao dịch sáng 26/11, thị trường duy trì diễn biến tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế trên cả ba sàn. VN-Index tăng 7,28 điểm lên 1.667,64 điểm. Thanh khoản đạt hơn 409,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 12.221,8 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 198 mã tăng, 93 mã giảm và 57 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 3,62 điểm lên 260,92 điểm với khối lượng hơn 32,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 680,5 tỷ đồng; 69 mã tăng, 49 mã giảm và 51 mã đi ngang. UPCOM-Index tăng 0,2 điểm lên 119,2 điểm, khối lượng đạt 12,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 119 tỷ đồng.

Nhóm dầu khí đồng loạt hồi phục, không còn sắc đỏ; các mã PVC, PVB, TOS, PVS, PVD, BSR, PLX đều giao dịch trong sắc xanh.

Về mức độ ảnh hưởng, VPL dẫn đầu tác động tích cực nhất đến chỉ số VN-Index. GEE và VPB cũng hỗ trợ đáng kể. Ở chiều ngược lại, VIC là mã kìm hãm đà tăng của chỉ số.

Xét theo nhóm ngành, sắc xanh phủ rộng. Nhóm tiêu dùng không thiết yếu dẫn đầu với mức tăng, nổi bật là VPL tăng 4,29%, FRT tăng 1,55%, HUT tăng 1,83%, MSH tăng 1,02%, PET tăng 2,08% và HTM tăng 13,19%.

Nhóm tài chính và công nghiệp cũng ghi nhận nhiều điểm sáng: VIX tăng trần, SSI tăng 2,44%, VPB tăng 1,6%, SHS tăng 4,85%, VCI tăng 2,7%, VND tăng 3,02%; cùng GEX tăng 6,43%, CII tăng 3,16%, VSC tăng 4,39%, HAH tăng 2,16% và GEE tăng hết biên độ.

Ở chiều ngược lại, bất động sản là nhóm giao dịch kém nhất phiên sáng do lực bán tại VIC giảm 1,32% và VHM giảm 0,97%. Tuy vậy, phần lớn các mã còn lại vẫn giữ sắc xanh như VRE tăng 2,1%, KSF tăng 2,15%, KDH tăng 1,3%, PDR tăng 1,38%, DXG tăng 1,36%, CEO tăng 2,43%.

Thị trường bước vào phiên chiều với tâm lý tích cực, dòng tiền lan tỏa ở nhiều nhóm ngành./.

