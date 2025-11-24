Chứng khoán châu Á khởi sắc trước kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất

Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn đi lên trong phiên giao dịch đầu tuần 24/11, khi kỳ vọng mới về khả năng Mỹ giảm lãi suất giúp xoa dịu tâm lý sau tuần biến động mạnh vì lo ngại bong bóng công nghệ.

Làn sóng đổ tiền vào các tài sản liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo (AI) đã kéo chứng khoán tăng mạnh trong năm nay, đưa nhiều doanh nghiệp lập kỷ lục, trong đó Nvidia hồi tháng trước trở thành công ty đầu tiên có giá trị vốn hóa vượt mốc 5.000 tỷ USD.

Tuy nhiên, nhà đầu tư ngày càng lo ngại dòng vốn khổng lồ rót vào lĩnh vực này có thể bị thổi phồng và cần thời gian dài mới mang lại lợi nhuận, làm dấy lên cảnh báo về khả năng điều chỉnh thị trường.

Những lo lắng đó càng tăng lên trong vài tuần gần đây, khi kỳ vọng Fed hạ lãi suất lần thứ ba liên tiếp vào tháng tới giảm xuống, do lạm phát dai dẳng tiếp tục che mờ tín hiệu yếu đi của thị trường lao động.

Dù vậy, nhu cầu rủi ro được cải thiện đáng kể phiên cuối tuần trước (22/11), sau khi Chủ tịch Fed bang New York John Williams nói ông vẫn thấy “dư địa để điều chỉnh thêm” tại cuộc họp chính sách ngày 9-10/12 tới. Bình luận này đã khiến xác suất Fed hạ lãi suất tăng vọt lên khoảng 70%, từ mức 35% trước đó.

Sự chú ý hiện tập trung vào báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) công bố trong tuần này - một trong những dữ liệu kinh tế quan trọng cuối cùng trước cuộc họp của Fed, trong bối cảnh nhiều báo cáo khác bị hoãn công bố hoặc không thực hiện do Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Chuyên gia Fabien Yip của IG nhận định rằng nếu chỉ số giá sản xuất tăng mạnh hơn dự kiến, điều này có thể làm dấy lên lo ngại áp lực lạm phát vẫn bám rễ, hạn chế khả năng Fed giảm lãi suất trong tháng 12 dù thị trường lao động gần đây suy yếu.

Sau phiên phục hồi mạnh của Phố Wall cuối tuần trước, thị trường châu Á mở cửa trong trạng thái tích cực. Thanh khoản có phần hạn chế khi thị trường Nhật Bản nghỉ lễ, nhưng chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (không gồm Nhật Bản) tăng 0,4%.

Thị trường Hong Kong (Trung Quốc) và Seoul của Hàn Quốc bật tăng hơn 1%, còn các thị trường Sydney, Singapore, Wellington và Đài Bắc đều tăng khá tốt. Hợp đồng tương lai của chứng khoán Mỹ cũng tiếp tục tăng.

Chỉ số Shanghai Composite mở cửa ở mức 3.848,66 điểm, tăng 13,77 điểm (0,36%). Chỉ số Hang Seng mở cửa ở mức 25.452,87 điểm, tăng 232,85 điểm (0,92%).

Tại Seoul, chứng khoán Hàn Quốc tăng vào cuối buổi sáng nhờ lực kéo từ nhóm chip và ngân hàng khi hy vọng Fed hạ lãi suất được khơi lại. Chỉ số KOSPI tăng 42,86 điểm, tương đương 1,11%, lên 3.896,12 điểm lúc 11 giờ 20 phút (giờ địa phương).

Dù tâm lý thị trường đã bớt căng thẳng hơn so với tuần trước, sự bất định vẫn tiếp tục đè nặng lên các tài sản rủi ro. Bitcoin dao động quanh mức 87.000 USD/BTC - cao hơn đáy 7 tháng là 80.553 USD/BTC, nhưng vẫn giảm mạnh so với kỷ lục 126.200 USD ghi nhận hồi tháng trước.

Tại thị trường chứng khoán trong nước, giữa phiên sáng 24/11 chỉ số VN-Index tăng 11,83 điểm (0,74%), lên 1.666,77 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,59 điểm (0,22%), xuống 262,54 điểm./.

Thị trường chứng khoán châu Á nối gót đà giảm của Phố Wall Trong phiên sáng 21/11, tại châu Á, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) giảm 1,8%, nâng mức giảm chung cả tuần lên 3% - mạnh nhất kể từ đầu tháng 4/2025.