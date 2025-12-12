Israel thừa nhận đánh giá sai mức thiệt hại của chương trình tên lửa Iran

Thế giới

Israel thừa nhận mức phá hủy nhằm vào chương trình tên lửa đạn đạo Iran hồi tháng Sáu thấp hơn dự tính, và Tehran đã nhanh chóng khôi phục năng lực sản xuất, tiếp tục mở rộng kho tên lửa.

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran xuống thành phố Herzliya, miền Trung Israel ngày 17/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran xuống thành phố Herzliya, miền Trung Israel ngày 17/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Truyền thông khu vực ngày 11/12 dẫn nguồn tin tiết lộ Israel hiện cho rằng mức độ thiệt hại mà nước này gây ra cho chương trình tên lửa đạn đạo của Iran trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng Sáu không nghiêm trọng như đánh giá trước đây.

Nguồn tin cho biết Tổng Cục trưởng Tình báo Quân đội Israel - Thiếu tướng Shlomi Binder - hôm 8/12 đã thông tin cho Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz về nỗ lực của Iran nhằm tái xây dựng kho tên lửa và hệ thống phòng không.

Theo nguồn tin an ninh, Tướng Binder chia sẻ thông tin cho thấy mức độ tổn thất mà Israel gây ra đối với ngành công nghiệp tên lửa đạn đạo của Iran ít nghiêm trọng hơn so với đánh giá ban đầu và Tehran đã khôi phục năng lực sản xuất.

Iran hiện sở hữu khoảng 2.000 tên lửa đạn đạo hạng nặng - gần bằng số lượng mà Tehran có được trước khi Israel tiến hành chiến dịch tấn công các cơ sở hạt nhân và tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo hồi tháng Sáu.

Báo Al-Monitor dẫn lời nguồn tin chia sẻ: “Đây là mối đe dọa mà Israel không thể chấp nhận lâu dài và chúng tôi phải phối hợp với người Mỹ về các lằn ranh đỏ và những hành động mà chúng tôi sẽ thực hiện trong tương lai, thậm chí là tương lai gần”./.

Công trình xây dựng khu định cư của Israel tại Bờ Tây năm 2024. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

