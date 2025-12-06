“Cánh cửa” mở rộng thêm với Chính phủ và người dân Syria

Chính phủ Canada ngày 5/12 cho biết nước này đã đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia nước ngoài bị coi là ủng hộ khủng bố, đồng thời xóa tên của nhóm Hayat Tahrir al-Sham - lực lượng dẫn dắt liên minh nổi dậy từng góp phần lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad - trong danh sách các tổ chức khủng bố.



Tuyên bố của Chính phủ Canada nêu rõ biện pháp này phù hợp với những quyết định gần đây của các đồng minh như Vương quốc Anh và Mỹ, đồng tời "tiếp sức" cho những nỗ lực của chính phủ chuyển tiếp Syria trong công cuộc thúc đẩy ổn định, xây dựng tương lai toàn diện và an toàn cho người dân, cũng như hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm củng cố ổn định khu vực và chống khủng bố.



Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã quyết định gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Syria nhằm thúc đẩy và hỗ trợ nước này trong công cuộc tái thiết, phát triển đất nước sau 13 năm nội chiến./.

