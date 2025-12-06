Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước.
Trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm./.
Suốt thời gian qua, Bộ đội Biên phòng An Giang thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống IUU, đặc biệt là điều tra, xác minh, xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị Hiệp hội, DN xuất khẩu sản phẩm ống dẫn dầu chủ động nghiên cứu, nắm vững quy định chống bán phá giá của Canada và xác định chiến lược kháng kiện phù hợp.
Mức tăng trưởng cao đến từ việc các địa phương đã chủ động triển khai hiệu quả nhiều chương trình kích cầu du lịch và đa dạng hóa sản phẩm ngay từ đầu năm.
Tính chung 11 tháng, cả nước ghi nhận gần 178.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tổng số vốn đăng ký đạt 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này cao hơn đáng kể so với con số 8,3% đạt được trong 11/2024.
Giá dầu Brent và WTI tiếp tục tăng trong tuần qua khi thị trường đặt cược mạnh vào khả năng Fed giảm lãi suất, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị có thể làm gián đoạn nguồn cung từ Nga và Venezuela.
Tâm lý thị trường nghiêng về khả năng Fed giảm lãi suất đã hỗ trợ kim loại quý giữ vững mốc 4.200 USD/ounce, bất chấp biến động trái chiều từ dữ liệu kinh tế Mỹ và hoạt động chốt lời.
Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (6/12) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.
Theo FAO, chỉ số giá lương thực - phản ánh biến động của rổ hàng hóa lương thực giao dịch toàn cầu - đạt trung bình 125,1 điểm trong tháng 11/2025, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2025.
Giá vàng miếng trong nước chiều nay tăng thêm 700.000 đồng, tiến sát mức 155 triệu đồng/lượng, trong bối cảnh giá thế giới cũng tăng mạnh, hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.226 USD/ounce.
Giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 4.227,35 USD/ounce nhưng đang trên đà giảm 0,1% trong tuần; giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12/2025 tăng 0,4% lên 4.257,90 USD/ounce.
Việc xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng tại nhà đóng gói trở thành nhiệm vụ cấp thiết, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của ngành trái cây Việt Nam.
Để thí điểm khu thương mại tự do, Thủ tướng nêu rõ phải triển khai các công việc từ chủ trương thành chính sách, quy hoạch, phát triển hạ tầng, thu hút nguồn lực, phát triển, ứng dụng công nghệ cao.
Theo số liệu công bố ngày 4/12 của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), doanh thu tháng 10/2025 của ngành bán lẻ trong Eurozone không thay đổi so với tháng 9/2025.
Ghi nhận tại khu vực ấp Tân Rú, xã Hồ Tràm cho thấy sau đợt mưa lớn kéo dài, kết hợp xả lũ, nhiều vườn cây sau ngập úng đang trong tình trạng héo rũ, thối rễ hoặc khô bông, không thể phục hồi.
Các địa phương miền Trung đang đẩy mạnh đầu tư cảng biển chiến lược, hình thành trục logistics hiện đại, tạo động lực thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất và hướng tới tăng trưởng bền vững hai con số.
Giá vàng trong nước bật tăng 400.000 đồng/lượng theo đà thế giới, trong khi tỷ giá ngân hàng giảm nhẹ, thị trường vàng biến động hấp dẫn sáng 5/12.
Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.
Thiên tai gây thiệt hại nặng nề, song Bộ Nông nghiệp và Môi trường vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng ngành 4% và kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 65 tỷ USD, phấn đấu gần 70 tỷ USD.
Giá dầu ngày 4/12 tăng nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất và căng thẳng Nga-Ukraine rơi vào bế tắc, ảnh hưởng đến nguồn cung và thị trường dầu toàn cầu.
Giá vàng trong nước giảm mạnh phiên chiều nay tới 700.000 đồng/lượng so với sáng theo đà giảm của giá vàng thế giới, hiện giao dịch quanh mức 153,8 triệu đồng/lượng.
Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).
Chuyên gia Chu Mật cho biết trong thời gian tới, Việt Nam đứng trước thời cơ tiếp tục tăng cường hợp tác với Trung Quốc và tận dụng xu hướng hội nhập, phát triển của toàn khu vực Đông Nam Á.
Những mục tiêu điều chỉnh trong Quy hoạch Điện VIII chứng tỏ quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong cuộc đua phát triển pin lưu trữ năng lượng, trong đó sản xuất, giao thông là lĩnh vực tiên phong.
Trong kỳ điều hành ngày 4/12, giá dầu tiếp tục giảm còn giá xăng đã tăng trở lại, RON95-III có giá mới là 20.460 đồng/lít, dầu diesel giảm xuống ngưỡng 18.380 đồng/lít.
Trong kỷ nguyên số, mạng xã hội trở thành nơi kết nối hàng chục triệu người Việt Nam mỗi ngày. Nhưng song song với tiện ích là nhiều mặt trái đáng báo động.
Việt Nam bước vào năm 2026 với thị trường công nghiệp lớn, tiêu chuẩn cao, thu hút FDI mạnh mẽ và hạ tầng phát triển, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Trong cái se lạnh của buổi sớm của vùng cao Na Son (tỉnh Điện Biên), chợ phiên Keo Lôm dần bừng lên sức sống khi đồng bào các dân tộc mang nông sản, sản vật rừng xuống chợ trao đổi, mua bán.
Xuất khẩu tôm của Indonesia sang Mỹ đã được nối lại sau khi chính phủ Mỹ chính thức công nhận chứng nhận không nhiễm xạ Cesium-137 do Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia cung cấp.