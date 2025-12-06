Kinh tế

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước.

Trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm./.

