Người Việt mạnh tay chi tiêu: Bán lẻ và tiêu dùng 11 tháng tăng trưởng 9,1%

Theo thông tin từ Cục Thống kê công bố ngày 6/12, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước trong 11 tháng đạt mức tăng trưởng ấn tượng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Điều này phản ánh hiệu quả rõ rệt của các chính sách và chương trình kích cầu tiêu dùng. Đây cũng là mức tăng trưởng tích cực khi vượt qua tốc độ 8,9% của cùng kỳ năm 2024, qua đó thể hiện sự phục hồi của nền kinh tế.

Tính chung 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 6.377,7 nghìn tỷ đồng. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng trưởng thực tế đạt 6,8%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 5,8% của cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, các nhóm ngành dịch vụ tạo động lực tăng trưởng nổi bật trong giai đoạn này là doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 85,4 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng cao này đến từ việc các địa phương đã chủ động triển khai hiệu quả nhiều chương trình kích cầu du lịch và đa dạng hóa sản phẩm ngay từ đầu năm. Các địa phương dẫn đầu đà tăng trưởng gồm Hà Nội (tăng 23,4%), Thành phố Hồ Chí Minh (tăng 22,3%) và Quảng Ninh (tăng 18,2%).

Cùng với đó, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 767,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6%, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với mức tăng 17,3%, tiếp theo là Đà Nẵng (15,8%) và Hà Nội (13,4%).

Trong cơ cấu tiêu dùng, doanh thu bán lẻ hàng hóa vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (76,2% tổng mức) và đạt 4.859,0 nghìn tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Các nhóm hàng thiết yếu đều duy trì mức tăng trưởng tốt, đặc biệt là lương thực, thực phẩm tăng 9,6%, hàng may mặc tăng 8,5% và đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,8%. Một số địa phương ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng hóa cao như An Giang (9,9%), Đồng Nai (7,9%) và Ninh Bình (7,7%).

Riêng trong tháng 11, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành đạt 601,2 nghìn tỷ đồng, ổn định so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Điểm đáng chú ý trong tháng là doanh thu nhóm hàng đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng tới 13,6%, chủ yếu do nhu cầu mua sắm tăng khi thời tiết chuyển mùa và người dân bổ sung, thay thế đồ dùng sau đợt mưa lũ.

Ngoài ra, doanh thu dịch vụ khác cũng đạt 665,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ với Hải Phòng và Vĩnh Long là hai địa phương có mức tăng cao nhất./.

