Gần 178.000 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký tăng 20,9%

Ngày 6/12, Cục Thống kê công bố thông tin về tình hình đăng ký doanh nghiệp, cho thấy cái nhìn tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong 11 tháng với số lượng thành lập mới và vốn đăng ký tăng trưởng mạnh mẽ.

Tính chung 11 tháng, cả nước ghi nhận gần 178.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tổng số vốn đăng ký đạt 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động. Các chỉ số này đều tăng trưởng ấn tượng 20,9% về số doanh nghiệp, 20,9% về vốn đăng ký và 16% về số lao động so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, nguồn vốn bổ sung vào nền kinh tế đạt mức kỷ lục với tổng số vốn đăng ký bổ sung trong 11 tháng là 5,6 triệu tỷ đồng, tăng vọt 104,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, số vốn tăng thêm từ các doanh nghiệp đang hoạt động chiếm gần 3,9 triệu tỷ đồng, tăng tới 197,3% (vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 9,8 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ năm 2024)

Bên cạnh số lượng doanh nghiệp thành lập mới, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng đáng kể. Trong 11 tháng, cả nước có 97,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 36,9% so với cùng kỳ. Theo đó, nền kinh tế đón nhận tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 11 tháng là 275,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân mỗi tháng có 25,1 nghìn doanh nghiệp gia nhập hoặc tái gia nhập thị trường.

Về phân bổ khu vực kinh tế, khu vực dịch vụ tiếp tục dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới với 136,2 nghìn doanh nghiệp (tăng 22,3%). Tiếp theo là khu vực công nghiệp và xây dựng với 40,1 nghìn doanh nghiệp (tăng 16,6%) và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản với 1.682 doanh nghiệp (tăng 12,5%).

Mặc dù thị trường ghi nhận sự gia nhập mạnh mẽ, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng duy trì ở mức cao. Tính chung 11 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 110,1 nghìn doanh nghiệp (tăng 14,4% so với cùng kỳ). Có 64,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 11,7%) và 30,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 60,1%). Tổng cộng, bình quân một tháng có 18,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 11 tháng năm 2025.

Trong tháng 11/2025, cả nước có 15,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 16,1% so với tháng Mười. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2024, số doanh nghiệp thành lập mới vẫn tăng 34,9%. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp trong tháng này đạt 10,7 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho thấy trong tháng, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 9,7 nghìn, giảm 16,4% so với tháng trước nhưng tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2024. Về số doanh nghiệp rút lui, cả nước có 4.859 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 6.668 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể và 4.022 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể./.

Giá thực phẩm tăng cao do mưa lũ ảnh hưởng trực tiếp đến CPI tháng 11 CPI tháng 11 tăng 0,45% so với tháng Mười, CPI bình quân tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 3,21%, điều này cho thấy nỗ lực kiểm soát lạm phát vẫn đang đi đúng hướng.