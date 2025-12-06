Người hùng dùng drone cứu dân giữa dòng nước xiết ở Đắk Lắk

Mưa lớn cuối tháng 11 làm xã Ea Ô, Đắk Lắk chìm trong lũ. Trong tình thế khẩn cấp, anh Hoàng Văn Thiện đã dùng chiếc drone nông nghiệp, buộc thêm dây và áo phao, để tiếp cận hỗ trợ người mắc kẹt.

Những ngày tháng 11/2025, xã Ea Ô (Đắk Lắk) chìm trong biển nước, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn bởi lũ dữ. Giữa thời điểm nguy cấp, anh Hoàng Văn Thiện – một nông dân địa phương – đã đưa ra quyết định mà chính anh cũng chưa từng nghĩ tới. Đó chính là dùng chính chiếc drone nông nghiệp của gia đình để tham gia cứu người.

Chiếc drone trị giá hơn 300 triệu đồng, vốn chỉ phục vụ phun thuốc và gieo hạt, được anh cải biến khẩn cấp bằng cách buộc thêm dây thừng, áo phao và phao cứu sinh.

Và từ đó, hình ảnh chiếc drone kéo nạn nhân vượt qua dòng nước lũ – cùng sự bình tĩnh, dũng cảm của anh – đã được người dân nhớ đến như khoảnh khắc cứu người đầy nhân văn giữa tâm lũ Đắk Lắk./.