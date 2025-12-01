Đắk Lắk: Thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Chiều 1/12, tại xã Tuy An Bắc, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi công “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân bị thiệt hại do bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử vừa qua gây ra trên địa bàn.

Bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử vừa qua gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân tỉnh Đắk Lắk. Toàn tỉnh có gần 700 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, khoảng 1.400 nhà hư hỏng nặng, gần 106.000 ngôi nhà bị ngập nước; trong số đó có khoảng 10.000 nhà cần sửa chữa, nâng cấp.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với các bộ, ngành và 4 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng về công tác khắc phục hậu quả bão lũ vào tối 29/11, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu hoàn thành sửa chữa toàn bộ các ngôi nhà bị hư hỏng nặng chậm nhất trước ngày 31/12/2025; hoàn thành xây dựng lại gần 700 nhà mới, bố trí tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị sập, trôi chậm nhất trước ngày 31/1/2026. Qua đây giúp người dân sớm ổn định nơi ở, có chỗ thờ cúng tổ tiên, đón Tết Nguyên đán và năm mới 2026 trong điều kiện an toàn, ấm áp.

Có 3 mẫu nhà được Sở Xây dựng tỉnh Đắk lắk thiết kế để người dân lựa chọn phù hợp nhu cầu thực tế tại địa phương. Quy mô xây dựng mỗi căn có diện tích sàn 48m2, có gác để có thể tránh được lũ lớn. Ngoài mức hỗ trợ ngân sách 170 triệu đồng/căn nhà, các nguồn hỗ trợ từ nhà hảo tâm trong cả nước sẽ giúp người dân mua sắm thêm đồ dùng gia đình.

Tại buổi lễ, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu, các sở, ngành, đơn vị thi công và chính quyền các xã, phường huy động tối đa nguồn lực theo phương châm “ai có gì giúp nấy”; tổ chức thi công quyết liệt, nhanh chóng và bảo đảm chất lượng, tính bền vững, hiệu quả của mỗi công trình. Các hộ dân thuộc diện được hỗ trợ phối hợp chặt chẽ với chính quyền và đơn vị thi công để quá trình xây dựng diễn ra thuận lợi, rút ngắn thời gian hoàn thành, sớm ổn định cuộc sống; đồng thời tiếp tục nỗ lực, chủ động vươn lên trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã phát động ủng hộ Chương trình “Nhà ở cho đồng bào vùng lũ” nhằm huy động nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định đời sống.

Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng quà, động viên gia đình có nhà bị sập và các đơn vị, lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân.

Sáng cùng ngày, tại xã Hòa Thịnh, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ ra quân xây dựng nhà ở cho người dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, các đơn vị của Bộ Quốc phòng xây dựng 155 nhà, Quân khu 5 xây dựng 50 nhà, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk xây dựng 10 nhà, tổng cộng 215 nhà. Kinh phí xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ 170 triệu đồng/nhà và nguồn kinh phí của hộ gia đình.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị phối hợp các địa phương, hiệp đồng cùng các đơn vị của Quân khu 5 phân công địa bàn, bảo đảm 14 vị trí ăn, ở cho 50 đội thợ xây của các lực lượng tham gia xây dựng nhà giúp dân, bảo đảm gọn địa bàn, tiện cơ động thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố lập 10 đội thợ xây dựng, phân công địa bàn để tiến hành công việc theo nhiệm vụ quân khu giao.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh, với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình quân - dân gắn bó, lực lượng quân đội mong muốn giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, sớm trở lại sinh hoạt bình thường và phát triển kinh tế.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải đề nghị, các đơn vị được giao nhiệm vụ cần tổ chức lực lượng khoa học, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đảm bảo thi công đúng tiêu chuẩn, đúng tiến độ, tuyệt đối an toàn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ xem đây là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng dành cho người dân vùng thiên tai.

Trước đó, ngày 26/11, tại xã Xuân Lãnh, Bộ Công an phối hợp với tỉnh UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi công xây dựng 16 nhà ở cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh có nhà bị sập đổ do bão số 13 và đợt mưa lũ vừa qua gây ra.

Theo đó, Bộ Công an hỗ trợ xây dựng mỗi căn nhà 50 triệu đồng, UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 60 triệu đồng. Bộ Công an đã giao Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và bàn giao các căn nhà trước ngày 31/12/2025 để các hộ gia đình đón Tết dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2026 trong căn nhà mới.

Dịp này, Đoàn công tác Bộ Công an đã trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đến các hộ dân trên địa bàn xã Xuân Lãnh, đồng thời trao tặng nhân dân tỉnh Đắk Lắk 80 tấn gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm khắc phục hậu quả thiệt hại do lũ lụt gây ra./.

