Thủ tướng yêu cầu phát động chiến dịch xây sửa nhà cho dân bị mưa lũ

Thủ tướng yêu cầu các địa phương phát động chiến dịch thần tốc với “tinh thần Quang Trung” để xây dựng lại nhà mới và sửa chữa lại nhà hư hỏng cho người dân do mưa lũ gây ra.

Tối 29/11/2025, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã làm việc trực tiếp và trực tuyến với 4 tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, gồm Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương phát động chiến dịch thần tốc với “tinh thần Quang Trung” để xây dựng lại nhà mới và sửa chữa lại nhà hư hỏng cho người dân do mưa lũ gây ra; phấn đấu từ nay đến ngày 10/12/2025 phải ổn định nhà ở cho người dân bị ngập nước, đến ngày 31/12/2025 phải sửa chữa xong nhà bị hư hỏng và đến ngày 31/1/2026 phải thực hiện xong việc xây dựng nhà mới cho người dân.

Qua đây, chính quyền “tái cơ cấu” lại nhà ở cho người dân để phòng tránh mưa lũ, nhà vừa là chỗ để ở vừa là chỗ trú ẩn trong thiên tai, bão lũ./.