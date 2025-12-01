Hỗ trợ khẩn cấp gần 200.000 bản sách giáo khoa, trị giá hơn 4 tỷ đồng cho Khánh Hòa

Chương trình trao tặng sách giáo khoa tới các trường học bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ vừa được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức sáng nay, 1/12, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, trong đợt hỗ trợ giai đoạn 1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tổng cộng 172.000 bản sách giáo khoa, trị giá gần 2,6 tỷ đồng cho các trường ở cả ba cấp, từ tiểu học đến trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng trao tặng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Học và Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, mỗi trường 25 triệu đồng để khắc phục khó khăn trước mắt.

Cùng với hoạt động của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng tích cực hưởng ứng chương trình. Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đã trao 26.270 bản sách Tiếng Anh với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng hỗ trợ thêm 50 triệu đồng cho học sinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai và trao tặng sách cho thư viện các trường với giá trị 100 triệu đồng.

Chia sẻ tại buổi trao tặng, ông Đặng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết việc kịp thời trao tặng sách giáo khoa cho học sinh vùng bị thiên tai là nhiệm vụ cấp thiết, góp phần giúp các em nhanh chóng trở lại với nhịp học tập bình thường, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và nhà trường trong thời điểm khó khăn.

Bày tỏ sự cảm kích và xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị thành viên, ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho hay đây thực sự là một món quà quý giá khi ngành giáo dục Khánh Hòa đang trong những ngày khủng hoảng vì hậu quả mưa lũ, nhiều học sinh không còn sách vở, chỉ tay trắng đến trường.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hỗ trợ cho các trường. (Ảnh: Công Duy/Vietnam+)

Theo ông Thuần, sau mưa lũ, ngành giáo dục Khánh Hòa đứng trước hai bài toán phải giải quyết là bàn ghế và sách giáo khoa. Các cán bộ, giáo viên trong toàn ngành đã nhận được sự chung sức của nhiều lực lượng như bộ đội, công an, phụ huynh, học sinh… khắc phục hậu quả, dọn dẹp trường lớp, sửa sang bàn ghế. Sáng nay, 100% cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đã mở cửa đón học sinh đi học trở lại.

Sự hỗ trợ kịp thời của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị thành viên đã giúp Khánh Hòa giải quyết được bài toán thứ 2 là sách giáo khoa. “Chúng tôi rất cảm kích và biết ơn sâu sắc. Đây là món quà rất ý nghĩa,” Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa Lê Đình Thuần xúc động nói.

Ông Thuần cũng bày tỏ mong muốn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục hỗ trợ địa phương trong các giai đoạn tiếp theo.

Trước đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã trao tặng sách giáo khoa cho học sinh bị ảnh hưởng mưa lũ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước như tặng gần 35.000 bản sách cho tỉnh Thái Nguyên, gần 18.000 bản cho tỉnh Cao Bằng.

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay đơn vị này cam kết dành tổng kinh phí đến 20 tỷ đồng cho chương trình "Ủng hộ sách giáo khoa cho học sinh vùng bão lũ, vùng khó khăn" trong năm nay. Các cơ sở giáo dục gặp khó khăn về sách giáo khoa do mưa lũ có thể gửi công văn về Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để được hỗ trợ.

Cũng theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, với tinh thần “chung tay vì học sinh thân yêu”, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết luôn đồng hành, sẻ chia và góp phần giúp học sinh ở mọi miền đất nước được tiếp cận tri thức, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội và sự quan tâm đặc biệt dành cho thế hệ trẻ, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong nhiều năm qua đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ học sinh trên cả nước. Những cuốn sách không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Chương trình trao tặng sách tại Khánh Hòa một lần nữa thể hiện truyền thống nhân văn, tinh thần “tương thân tương ái” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong suốt 68 năm xây dựng và phát triển, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng./.

Khánh Hòa: Hỗ trợ khẩn cấp giúp người dân vực dậy sau đợt mưa lũ lịch sử Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại Khánh Hòa khiến 22 người chết, 20 người bị thương, 105 căn nhà bị sập hoàn toàn và 909 căn hư hỏng, nhiều công trình thủy lợi, giao thông, trường học... bị tàn phá.