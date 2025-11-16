NXB Giáo dục VN tặng gần 35.000 bản sách giáo khoa cho tỉnh Thái Nguyên

Nhằm hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn sau ảnh hưởng của cơn bão số 11, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa trao tặng hơn 35.000 bản sách giáo khoa, trị giá trên 500 triệu đồng cho ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên.

Số sách này sẽ được phân phối đến các học sinh có sách bị hư hỏng, gia đình thuộc diện khó khăn và các trường chịu thiệt hại nặng do bão.

Đây là hoạt động thiết thực của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm quyền học tập của học sinh trong toàn tỉnh.

Cơn bão số 11 trong tháng 10/2025 đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều huyện của Thái Nguyên. Một số cơ sở giáo dục bị ngập nước, nhiều phòng học, trang thiết bị, đặc biệt là sách giáo khoa của học sinh bị hư hỏng hoàn toàn. Nhiều gia đình thuộc các xã miền núi và vùng khó khăn vốn còn nghèo, sau bão lại càng thiếu thốn, không có điều kiện mua sắm sách mới cho con đến trường. Trước tình hình đó, việc bổ sung kịp thời sách giáo khoa, tài liệu dạy và học được xem là nhu cầu cấp thiết để các em quay trở lại học tập bình thường.

Ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho hay do ảnh hưởng của cơn bão, toàn tỉnh có hàng nghìn học sinh mất sách, nhiều trường gặp khó khăn và thiệt hại to lớn về cơ sở vật chất. Lãnh đạo ngành giáo dục Thái Nguyên trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên Hội đồng Thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với giáo dục và với cộng đồng.

“Chúng tôi mong rằng những cuốn sách này không chỉ giúp học sinh sớm ổn định việc học mà còn động viên, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn. Mong rằng các em học sinh luôn giữ vững tinh thần, chăm ngoan, học giỏi để mai này trở thành những công dân có ích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương Thái Nguyên,” ông Hùng nói.

Đoàn công tác Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng sách giáo khoa, quà cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thái Nguyên. (Ảnh: Khánh An/Vietnam+)

Chương trình tặng sách tại Thái Nguyên lần này tiếp tục khẳng định cam kết của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong việc đồng hành cùng ngành giáo dục cả nước, góp phần đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi học sinh.

Với sự chung tay của cả cộng đồng, nhiều trường học tại Thái Nguyên đang dần khôi phục hoạt động sau bão. Những cuốn sách mới được trao tận tay học sinh không chỉ là hành trang tri thức mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp các em thêm vững bước trên con đường học tập.

Trong nhiều năm qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam luôn duy trì các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ, vùng sâu, vùng xa. Từ đầu năm đến nay, tổng kinh phí Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dành cho công tác xã hội, từ thiện lên tới trên 5 tỷ đồng. Riêng trong các đợt bão lũ vừa qua, đơn vị này đã trao tặng trên 230.000 bản sách giáo khoa cùng tiền mặt đến các trường học và học sinh tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế./.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đoạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 (Vietnam Digital Awards 2025).