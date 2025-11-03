Dấu ấn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong không gian ‘Mùa vàng tri thức’”

Tại “Mùa vàng tri thức” 2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu sách, học liệu số và ứng dụng AI GlobalSpeak, khẳng định đổi mới, chuyển đổi số, lan tỏa tri thức và phát triển văn hóa đọc.

Tại Hội chợ Mùa Thu 2025, trong không gian “Mùa vàng tri thức”, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu gian hàng sáng tạo, đậm dấu ấn giáo dục với hơn 3.000 đầu sách thiếu nhi và nhiều bộ sách nổi bật như “Chuyển động”, “Tò mò muốn biết”, “Ú òa, mở ra!”, “Lịch sử thế giới bằng tranh”, “Global Math”, “Global Science”, “My Little Fun”…

Bên cạnh sách in, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam còn trưng bày các sản phẩm số và học liệu điện tử hiện đại, tiêu biểu là ứng dụng GlobalSpeak – gia sư AI giúp học sinh luyện nghe, nói tiếng Anh cá nhân hóa.

Sự kiện thể hiện bước tiến trong đổi mới, chuyển đổi số và hội nhập giáo dục, khẳng định vai trò tiên phong của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc và xây dựng xã hội học tập Việt Nam hiện đại, sáng tạo và bền vững./.