Cà Mau: Trùng tu, nâng cấp Đền thờ 10 Anh hùng liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trùng tu, nâng cấp Đền thờ 10 Anh hùng liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai. Đền thờ đặt tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau).

Tỉnh sẽ trùng tu, nâng cấp các hạng mục tại đền thờ hiện nay như: đền thờ 627m2, nhà quản lý và điều hành, hồ nước và mô hình đảo Hòn Khoai, phù điêu, hệ thống điện và cây xanh…

Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 6,1 tỷ đồng từ ngân sách hoặc các nguồn hợp pháp khác, thời gian thực hiện từ 2025-2027.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau giao các sở, ngành liên quan lập hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan; tập trung triển khai thực hiện hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, không để thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, việc trùng tu, nâng cấp Đền thờ 10 Anh hùng liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai nhằm thể hiện lòng tri ân sâu sắc của nhân dân đối với các anh hùng liệt sỹ - những người đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thông qua việc tu bổ đền thờ, xây dựng không gian tưởng niệm trang nghiêm, trang trọng, nhằm giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống yêu nước, lòng dũng cảm và sự hy sinh anh dũng của các bậc tiền nhân.

Đền thờ 10 Anh hùng liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai được khởi công xây dựng năm 2017, khánh thành năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Khởi nghĩa Hòn Khoai và Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940-13/12/2018).

Cách đây 85 năm, dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức Đảng và phong trào quần chúng cách mạng ở Cà Mau đã hình thành và phát triển mạnh mẽ, mở ra trang sử mới cho phong trào cách mạng tỉnh nhà. Đặc biệt, cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai năm 1940 - một phần của phong trào Nam Kỳ khởi nghĩa - mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, của tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập dân tộc.

Cuộc khởi nghĩa do đồng chí Phan Ngọc Hiển chỉ huy, đã diễn ra vào đêm 13/12/1940, mang ý nghĩa sâu sắc, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (nay là Cà Mau). Thắng lợi vang dội của cuộc khởi nghĩa là nhờ vào sự chuẩn bị chu đáo, cùng với tinh thần chủ động, linh hoạt và lòng dũng cảm của các chiến sỹ cách mạng.

Mặc dù Khởi nghĩa Hòn Khoai đã bị kẻ thù đàn áp dã man, đồng chí Phan Ngọc Hiển và 9 đồng chí tham gia khởi nghĩa đã anh dũng hy sinh, nhưng cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai và tên tuổi của Anh hùng liệt sỹ Phan Ngọc Hiển cùng các chiến sỹ đã đi vào lịch sử, trở thành niềm tự hào của người dân, là một bản hùng ca của ý chí quật cường, là lời tuyên bố đanh thép “Thà hy sinh, chứ nhất định không chịu làm nô lệ” của dân tộc ta.

Ngày 13/12 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau anh hùng.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh 85 năm trước, Hòn Khoai và 10 liệt sỹ khởi nghĩa đã thắp lên ngọn lửa, trở thành ngọn đuốc soi đường cho phong trào đấu tranh cách mạng. Ngày nay, Hòn Khoai lại được Tổ quốc gọi tên, nhận sứ mệnh mới để tạo dựng “thế đứng của quốc gia trên biển lớn," “mở đường tương lai cho Việt Nam” như Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu.

Cà Mau hôm nay và Cà Mau của 85 năm trước có nhiều điểm tương đồng về địa giới hành chính và diện tích nhưng vị thế Cà Mau giờ đã khác xưa, không còn là vùng sâu, vùng xa, đói nghèo, lạc hậu. Cà Mau hôm nay có không gian rộng mở, có nhiều tiềm năng nổi trội, lợi thế khác biệt và có một vị thế đặc biệt quan trọng, là cực tăng trưởng mới, là cửa ngõ ra biển lớn ở địa đầu cực Nam của Tổ quốc.

Kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển khá nhanh; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện tốt hơn; diện mạo thành thị, nông thôn đã có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư ngày càng hoàn thiện và đồng bộ.

Đặc biệt, tỉnh đang được Trung ương quan tâm đầu tư các công trình, dự án trọng điểm như: Đường cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, đường cao tốc Cà Mau đến Đất Mũi, đường từ đất liền ra đảo Hòn Khoai, Cảng biển tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau…/.

