Hòn Khoai - Sứ mệnh tiên phong tạo dựng “thế đứng của quốc gia trên biển lớn”

Tối 7/12, tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã long trọng tổ chức lễ họp mặt kỷ niệm 85 năm khởi nghĩa Hòn Khoai, ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940-13/12/2025); kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Cà Mau-Ninh Bình (1960-2025).

Đến dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí lão thành cách mạng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau; các đồng chí trong đoàn công tác tỉnh Ninh Bình và đông đảo nhân dân địa phương tham dự.

Cách đây 85 năm, dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức Đảng và phong trào quần chúng cách mạng ở Cà Mau đã hình thành và phát triển mạnh mẽ, mở ra trang sử mới cho phong trào cách mạng của tỉnh.

Đặc biệt, cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai năm 1940 - một phần của phong trào Nam Kỳ khởi nghĩa - mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, của tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập dân tộc.

Cuộc khởi nghĩa do đồng chí Phan Ngọc Hiển chỉ huy, diễn ra vào đêm 13/12/1940, mang ý nghĩa sâu sắc, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (nay là Cà Mau)…

Từ mốc son ấy, suốt 85 năm qua, lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân Cà Mau đã viết tiếp trang sử hào hùng: Từ kháng chiến chống thực dân, đế quốc đến những năm tháng phá thế bao vây cấm vận, dựng xây quê hương, bước vào công cuộc đổi mới và ngày nay vững bước tiến lên, cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước và đã đạt được nhiều thành tựu vĩ đại, mang tầm vóc lịch sử.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai là một bản hùng ca của ý chí quật cường, là lời tuyên bố đanh thép “Thà hy sinh, chứ nhất định không chịu làm nô lệ” của dân tộc ta và mãi mãi được khắc ghi vào lịch sử.

Ngày 13/12 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau anh hùng. Cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai đã thắp lên ngọn lửa, trở thành ngọn đuốc soi đường cho phong trào đấu tranh cách mạng.

Ngày nay, Hòn Khoai lại được Tổ quốc gọi tên, nhận lãnh sứ mệnh mới, để tạo dựng “thế đứng của quốc gia trên biển lớn,” để “mở đường tương lai cho Việt Nam”, như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trao hỗ trợ 20 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp Trường Tiểu học 5 Sông Đốc, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

“Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, địa phương đang đứng trước những cơ hội lịch sử, cần phải nắm bắt thật tốt để tăng tốc phát triển; với hào khí của khởi nghĩa Hòn Khoai lịch sử, với ý chí kiên cường, bất khuất của các chiến sỹ Hòn Khoai năm xưa, chúng ta luôn có niềm tin mãnh liệt là sẽ vượt qua tất cả để không ngừng vươn lên; quyết tâm phấn đấu xây dựng Cà Mau, tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới,” Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải tin tưởng.

Trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình của buổi lễ, lãnh đạo hai tỉnh Cà Mau và Ninh Bình đã cùng nhau ôn lại chặng đường 65 năm gắn bó thủy chung, son sắt, nghĩa tình thiêng liêng của Đảng bộ, quân và nhân dân hai tỉnh Cà Mau-Ninh Bình.

Từ đó, đã góp phần tô thắm thêm truyền thống tự hào của dân tộc Việt Nam - “là cây một cội, là con một nhà.”

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng khẳng định, mối quan hệ kết nghĩa đặc biệt của hai tỉnh Cà Mau-Ninh Bình chúng ta luôn được các thế hệ cán bộ lãnh đạo và nhân dân dày công vun đắp, trở thành niềm tự hào, là tài sản tinh thần vô giá, là động lực mạnh mẽ để hai địa phương tăng cường hợp tác, phát triển, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

“Ngày nay, vị thế của Cà Mau đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ khi được Trung ương xác định là “địa đầu cực Nam của Tổ quốc,” là cửa ngõ vươn ra biển lớn, sở hữu nhiều tiềm năng khác biệt cùng những cơ hội nổi trội để bứt phá,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng nêu rõ, đồng thời tin tưởng rằng, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân của hai địa phương sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Ninh Bình-Cà Mau tiếp tục phát triển, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trao hỗ trợ 20 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp Trường Tiểu học 5 Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

Công trình không chỉ thể hiện tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình gửi tới tỉnh Cà Mau mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tình “đoàn kết - nghĩa tình - sắt son” đặc biệt giữa hai địa phương trong dòng chảy lịch sử của dân tộc./.

Tổng Bí thư: Phát triển cụm đảo Hòn Khoai - bước tiến của một Việt Nam khát vọng và tự cường Tổng Bí thư yêu cầu Cà Mau tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện Đề án phát triển Cụm đảo Hòn Khoai mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng-an ninh, bám sát quy hoạch quốc gia, tính hiệu quả, khả năng nguồn lực.