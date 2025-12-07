Áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển nhanh, hướng về đảo Palawan

Áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển nhanh hơn theo hướng Tây (lúc 1 giờ ngày 7/12 là hướng Tây Tây Bắc), hướng về đảo Palawan, Philippines.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 7/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12 độ Vĩ Bắc-124,độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đến 7 giờ ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Palawan (Philippines), di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15-20km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Đến 7 giờ ngày 9/12, áp thấp nhiệt đới khu vực phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h.

Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa); cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, từ sáng ngày 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

